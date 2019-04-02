Мемориал Родина-мать осквернили на Ставрополье

Уголовное дело о надругательстве над местами захоронения возбуждено после осквернения мемориала Родина-мать в Буденновске, сообщил представитель ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Дело было возбуждено по статье УК «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное группой лиц», передает РИА «Новости».

В данный момент «проводятся мероприятия по установлению личностей злоумышленников». Максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По данным региональных СМИ, молодые люди принесли скамейку к Вечному огню, чтобы посидеть и согреться. Они также собрали принесенные к мемориалу цветы и подбрасывали их в огонь. Кроме того, один из вандалов решил справить там нужду.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своем профиле в Instagram осудил поступок молодых людей, предложив заставить их отмыть оскверненный мемориал.

Публикация от Владимир Владимиров (@vladimirvladimirov5807) 2 Апр 2019 в 5:06 PDT

Мемориал Родина-мать посвящен памяти погибших в Великой Отечественной войне жителей Буденновска. Он возведен в 1967 году. В апреле 1985 года у памятника были перезахоронены останки погибших во время оккупации города с августа 1942 по 11 января 1943 года.

Напомним, в октябре челябинских школьниц задержали за сожжение венков в Вечном огне.