Российские школьники в рамках «Большой перемены» позвонят пожилым родственникам и знакомым

Взгляд
30 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 18:05  |  vz.ru
Разделы

Почему Европа и США отказываются покупать дешевую нефть

Супердешевая арабская нефть столкнулась с проблемами в Европе и СШАФото: REUTERS/Ahmed Jadallah
Ценовая война саудитов привела к необычному результату. Арабская нефть предлагается на рынок с большими скидками. Казалось бы, по такой цене она должна легко продаваться. Однако заводы Европы и США начали воротить от нее нос. Почему нефть из Саудовской Аравии стала никому не нужна и чем закончится эта нефтяная борьба на выживание? Подробности...
Перейти а раздел…

Чем отмена крепостного права навредила России

Крестьяне верили, что помещики утаили от них истинную волю императора, чем воспользовались радикалы и террористыФото: Борис Кустодиев. «Освобождение крестьян
(Чтение манифеста)»
Ровно 160 лет назад Александр II объявил о начале крестьянской реформы. В тот же день, но четырьмя годами ранее, он произнес крылатое: «Если не отменим крепостное право свыше, оно отменится снизу». Почему большинство историков сходятся на том, что давно назревшая реформа только ухудшила положение страны? И насколько корректно называть проводившего ее императора «либералом»?  Подробности...
Перейти а раздел…

Ужесточение мер в России может стать спасением от коронавируса

Будущая неделя станет проверкой для населения Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Целый ряд ограничений решено ввести в России. Вслед за закрытием авиасообщения с зарубежными странами прерываются любые передвижения на границе, по данным источников, не исключен запрет на перемещения внутри страны. На замке все объекты досуга: начиная с кафе и торговых центров и заканчивая санаториями и домами отдыха. Что еще следовало бы предпринять и что еще могут запретить в России? Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус уничтожает военное могущество США

Американские авианосцы перестают быть самым грозным оружием в миреФото: Paul L. Archer/Global Look Press
Пандемия коронавируса затронула не только гражданских, но и вооруженные силы, в том числе экипажи американских авианосцев. Иначе говоря, на наших глазах нейтрализуется один из главных военных аргументов США, и это, возможно, только начало. Как коронавирус повлияет на военные возможности Вашингтона?  Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Треугольные китайские шахматы. Смогут ли США повлиять на рынок нефти?

Леонид Григорьев, профессор, завкафедрой мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ
Модель ситуации, сходной с той, что сложилась на рынке нефти, существует в древних китайских шахматах: игроки – втроем – должны делать свои ходы с каменными лицами. Выигрывает один, но во время игры каждому игроку приходится делать ходы то в коалиции с партнером справа, то с партнером слева. Подробности...

Википедия – оружие Третьей мировой войны

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Опасность ситуации в том, что у ресурса нет людей, которые могли бы вычитывать и действительно придавать нейтральный контекст каждой из статей, учитывая их несметное число. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Эпидемия отменяет демократию

Артём Бузила, публицист
Главнейший институт демократии – выборы – под угрозой во многих западных странах, от Польши до США. Это такой момент истины: что важнее – демократия сама по себе или все же жизни людей. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Самые лучшие фильмы об эпидемиях

    Коронавирус косит мировых лидеров

    Кому нужно помогать в коронакризис

      Перейти а раздел…

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...

      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
      Подробности...

      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

          Перейти а раздел…
          Как вы рассматриваете объявленную в России выходную неделю?
          • Как возможность отдохнуть

          • Как вынужденный простой

          • Ничего не изменится – я буду работать

          Вы перешли в режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса?
          • Да

          • Нет, но собираюсь

          • Нет, и не планирую

          • Мне не позволяет специфика моей работы

          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Режим в Москве самоизоляции продлили до 14 апреля
              Путин заявил о предотвращении большого прироста заразившихся коронавирусомУченые из Германии сообщили о возможном прорыве в борьбе с коронавирусомВ ЕС обвинили Россию в «дезинформации» о коронавирусеВинокур рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Лещенко
              Путин назвал введенные в Москве ограничения оправданнымиТрамп анонсировал разговор с Путиным по поводу нефтиШендеровича и Парфенова осудили за отказ соблюдать самоизоляциюПереболевшая коронавирусом Куриленко ответила на вопросы о болезни
              Путин заявил о работе аптек и магазинов на этой неделе на особых условияхУченые назвали способ без лекарств побороть коронавирусИз-за коронавируса три четверти жителей Земли стали чаще мыть рукиСимоньян призвала «богатых людей» помочь больницам на фоне коронавируса

              Главная тема


              Как пандемия разоряет Италию

              заявление президента


              Трамп назвал санкции против «Северного потока – 2» своей идеей

              коронавирус и пропаганда


              В Германии рассказали о демонизации России в Европарламенте

              увеличение добычи


              Стало известно о планах Норвегии ударить по ценам на нефть

              Видео

              крестьянская реформа


              Чем отмена крепостного права навредила России

              «европейский дом»


              Пандемия поставила крест на наполеоновских планах Макрона

              спасение жизней


              Ужесточение мер в России может стать спасением от коронавируса

              Ценовая война


              Почему Европа и США отказываются покупать дешевую нефть

              Возможности коронавируса


              Евгений Крутиков: Эпидемия приведет к возрождению национальных государств

              Вирус – это явление


              Герман Садулаев: Вирус – это не живая материя, а идея

              Схожие схемы


              Игорь Мальцев: Грета Тунберг, ты довольна?

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Как вы рассматриваете объявленную в России выходную неделю?

              Российские школьники в рамках «Большой перемены» позвонят пожилым родственникам и знакомым

              30 марта 2020, 17:39

              Версия для печати

              В субботу в Москве стартовал Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена». В его рамках запущен челлендж #ИнтервьюНаДиване.

              Конкурс задуман как онлайн-платформа для образования, развития и коммуникации всех учеников 8-10 классов. Регистрация участников открыта на сайте БольшаяПеремена.онлайн.

              «Большая перемена» – это не только конкурсные испытания, это сообщество для школьников ВКонтакте, где ежедневно при участи блогеров, звезд и спортсменов проводятся челленджи, конкурсы и марафоны.

              Тематические направления конкурса: искусство и творчество («Я творю!»), экология («Сохраняй природу!»),  среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), новые медиа («Расскажи о главном!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

              Первая неделя «Большой перемены» посвящена теме новых медиа («Расскажи о главном!»). В один из дней онлайн-урок ведения интервью для школьников проведет телеведущий Антон Комолов.

              30 марта в сообществе «Большая перемена» запущен челлендж #ИнтервьюНаДиване. Челлендж запустила блогер Амина Tenderlybae. Участникам предложено записать на смартфон свое «интервью» и потренировать навыки интервьюера. Приветствуется, если будет записан разговор с пожилыми родственниками, учителями или знакомыми и выложить его в социальных сетях с хештегами #БольшаяПеремена и #ИнтервьюНаДиване. Лучшие видео будут опубликованы в социальных сетях известных блогеров, победители получат призы конкурса (гаджеты для «медиажурналистики» - селфи палки, наушники,

              «Большая перемена» – это всероссийский конкурс для учащихся 8-10 классов. Он задуман как платформа для общения школьников, с помощью которой они смогут получить полезные знания и информацию по широкому кругу направлений.

              Ключевая цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя, найти свои сильные стороны, которые нередко сложно разглядеть с помощью традиционных инструментов, таких как оценка успеваемости или олимпиады. Главным критерием конкурсного отбора будет  оценка навыков, которые  пригодятся школьнику в современном мире (например, умение вести коммуникацию и способность находить нестандартные решения в сложных ситуациях).

              Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на презентации конкурса отметил, что в настоящее время, несмотря на сложности, с которым столкнулся весь мир, наступает время уникальных возможностей.

              «Большая перемена» – это большая возможность для каждого и то, насколько эффективно вы ей воспользуетесь, зависит только от вас. Каждый человек талантлив. Ваши возможности безграничны, главное – верить в свои силы и действовать. В конкурсе не будет проигравших. Все, кто примет участие – уже выигрывают. Каждый участник получит обратную связь от профессионалов, доступы к программам дистанционного обучения и многое другое. В «Большой перемене» точно не будет скучно!», – подчеркнул Сергей Кириенко.

              Призы конкурса: 300 победителей (в категории 10 класс) получат по 1 миллиону рублей на оплату обучения в ведущих вузах страны, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. 300 учащихся 8-9 классов получат по 200 тысяч рублей, которые смогут направить на обучение в средне-специальных учебных заведениях или потратить эти средства на дополнительное образование и саморазвитие. Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек».

              Топ-20 школ смогут получить финансовую поддержку (2 млн руб) для создания образовательных возможностей и технического оснащения. Педагоги, которые подготовили финалистов конкурса, смогут пройти образовательные программы в ведущих центрах страны.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............