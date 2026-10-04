Fox News: Иран усиливает теневую войну

Tекст: Игорь Иножарский

Нападения породили опасения, что Иран может увеличить количество скрытых атак по мере затягивания конфликта с США и Израилем. При этом эксперты предостерегают от поспешных выводов о причастности Тегерана или изменении его стратегии, пишет Fox News.

Премьер-министр Британии Энди Бернем заявил о «веских признаках» роли Ирана в предполагаемом террористическом сговоре около авиабазы Фэрфорд. В то же время Дональд Трамп отметил возможную связь Ирана с инцидентом на рейсе Flydubai, где второй пилот, как утверждается, напал на капитана с ножом и попытался разбить самолет.

Даниэль Байман из Центра стратегических и международных исследований считает, что случай в Фэрфорде больше соответствует недавнему использованию Ираном наемных оперативников. В то же время нападение на Flydubai было бы значительным отступлением от традиционных методов.

Мэтью Левитт из Вашингтонского института подчеркнул, что Иран стремится увеличить дистанцию между собой и исполнителями зарубежных операций для сохранения возможности отрицания причастности. По его мнению, Тегеран может использовать зарубежные заговоры для оказания давления на западные правительства.

Несмотря на эти опасения, у Ирана могут быть причины для сдержанности. Теракт против американцев может объединить общественное мнение США и привести к дальнейшей эскалации против Тегерана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Генпрокуратура ОАЭ назвала терактом инцидент на рейсе Flydubai. В четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что пассажир и пилот рейса Flydubai предотвратили новое 11 сентября. В среду глава израильского Минобороны охарактеризовал инцидент с самолетом Flydubai как теракт.