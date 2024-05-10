Медведев пригрозил Кэмерону ответным ударом «не только по Киеву»

Tекст: Ольга Иванова

Он рассказал в своем Telegram-канале, что помнит Кэмерона, когда тот «не был даже патентованным русофобом».

Медведев напомнил, что британскими ракетами управляют не в Киеве, а в Британии. «При определенных обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев. И не только с обычными ВВ, но и со специальным боеприпасом», – написал он.

«Отработка ответа на такие атаки – цель запланированных учений», – подчеркнул он.

Ранее Кэмерон призвал Запад действовать жестко для «борьбы с президентом России Владимиром Путиным».

Напомним, Россия проведет учения с ракетными соединениями Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. В Минобороны сообщали, что в ходе учений будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия.

