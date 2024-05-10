Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.6 комментариев
Медведев пригрозил Кэмерону ответным ударом «не только по Киеву»
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал главу МИД Великобритании Дэвида Кэмерона «мутным британцем» после того, как тот призвал «бороться с президентом России Владимиром Путиным до победного конца».
Он рассказал в своем Telegram-канале, что помнит Кэмерона, когда тот «не был даже патентованным русофобом».
Медведев напомнил, что британскими ракетами управляют не в Киеве, а в Британии. «При определенных обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев. И не только с обычными ВВ, но и со специальным боеприпасом», – написал он.
«Отработка ответа на такие атаки – цель запланированных учений», – подчеркнул он.
Ранее Кэмерон призвал Запад действовать жестко для «борьбы с президентом России Владимиром Путиным».
Напомним, Россия проведет учения с ракетными соединениями Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. В Минобороны сообщали, что в ходе учений будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия.