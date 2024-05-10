Кэмерон призвал Запад ужесточить борьбу с Путиным на Украине

Tекст: Вера Басилая

По словам Кэмерона, Запад должен показать готовность «пересидеть» Путина на Украине. Он предупредил, что необходимо действовать жестче из-за вновь опускающейся «холодной войны» на европейский континент, передает РИА «Новости».

В комментариях под статьей пользователи заявили, что не будут голосовать за партию, которая тратит налоги на то, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше. Кроме того, комментаторы назвали Кэмерона «высокомерным дураком».

Ранее Кэмерон заявил о праве использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по России. После этого Москва предупредила Британию о возможности ударов по ее военным объектам за пределами Украины.

Британия заявила, что военный атташе России является «тайным офицером военной разведки», и решила его выслать.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему британцы в отношении России ведут себя даже более безумно, чем США, и чем им ответит Москва.