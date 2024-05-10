Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Кэмерон призвал Запад «пересидеть» Путина на Украине
Кэмерон призвал Запад ужесточить борьбу с Путиным на Украине
Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон призвал Запад действовать жестко для «борьбы с президентом России Владимиром Путиным», сообщила газета Daily Mail.
По словам Кэмерона, Запад должен показать готовность «пересидеть» Путина на Украине. Он предупредил, что необходимо действовать жестче из-за вновь опускающейся «холодной войны» на европейский континент, передает РИА «Новости».
В комментариях под статьей пользователи заявили, что не будут голосовать за партию, которая тратит налоги на то, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше. Кроме того, комментаторы назвали Кэмерона «высокомерным дураком».
Ранее Кэмерон заявил о праве использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по России. После этого Москва предупредила Британию о возможности ударов по ее военным объектам за пределами Украины.
Британия заявила, что военный атташе России является «тайным офицером военной разведки», и решила его выслать.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему британцы в отношении России ведут себя даже более безумно, чем США, и чем им ответит Москва.