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    8 мая 2024, 21:50 • Политика

    Британия применила против России тактику инфантила

    Британия применила против России тактику инфантила
    @ Li Ying/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Британия высылает военного атташе посольства России, жалуясь на «шпионаж» и даже «поджоги». Этому предшествовал обмен мнениями по линии МИД двух стран, где поднималась тема военных ударов по территории друг друга. Почему британцы в отношении России ведут себя даже более безумно, чем США? И чем им ответит Москва?

    Высылка военного атташе – не единственная гадость от Лондона. Глава МВД Соединенного королевства Джеймс Клеверли заявил, что ряд принадлежащих посольству зданий лишаются дипломатического статуса. «В том числе дом Сикокс-Хит, принадлежащий России объект недвижимости в Восточном Суссексе, а также посольский объект в Хайгейте, который, по нашему мнению, использовался в разведывательных целях», – пояснил министр. В дополнение ко всему Лондон намерен ввести ограничение по срокам на визы, выдаваемые дипломатам.

    Британские СМИ пишут, что это решение «связано с враждебной деятельностью Москвы на территории Великобритании». У них есть примеры: мартовский поджог в Восточном Лондоне складов, связанных с украинскими бизнесменами. Кроме того, пять граждан Болгарии были обвинены в работе на российскую разведку. «Этот набор шагов пошлет Москве четкий сигнал о том, что мы не потерпим такой эскалации с ее стороны», – говорит Джеймс Клеверли.

    На самом деле причины у происходящего иные и связаны с двумя факторами.

    Во-первых, это следствие крайне жесткой реакции Москвы на слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, заявившего, что Украина имеет право использовать британское оружие (в том числе дальнобойное, то есть ракеты Stormshadow) для ударов по российской территории. Другие спонсоры, включая США, запрещают Киеву так делать, но не считают российскими территориями Донбасс и Крым.

    «Москва недвусмысленно дала понять: если подобные удары будут наноситься, то Россия в ответ будет наносить удары по британским объектам внутри Украины и за ее пределами. То есть, проще говоря, где угодно, в том числе на территории самой Великобритании. Тем самым Москва показала, что не боится такой эскалации», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    Для Лондона, по всей видимости, эти слова оказались сюрпризом: британцы не привыкли получать подобные угрозы.

    Во-вторых, по словам Дмитрия Суслова, британские дипломатические санкции связаны со склонностью Лондона «переносить на нас свои собственные стандарты и ожидания» с точки зрения диверсионной деятельности.

    «Британия сейчас – один из активнейших участников гибридной войны против России. Понимая, что степень эскалации этой гибридной войны достигла критического уровня, Лондон опасается, что Москва теперь сможет использовать против Великобритании те же методы, то есть террористические. Кстати, в последнее время во многих европейских изданиях прошла целая серия публикаций о том, что Россия якобы наращивает сеть шпионов и диверсантов в Европе для операций диверсионного характера», – говорит эксперт.

    Поэтому Лондон решил сыграть на опережение: выслал российского атташе и закрыл ряд объектов, где, по его мнению, ведется шпионская деятельность. Подобный подход британского правительства создает огромное количество рисков. И речь не только о высылке, но и об общем поведении Лондона применительно к российско-украинскому конфликту.

    По сути, Россия и Британия находятся в состоянии гибридной войны, причем даже более интенсивной и опасной, нежели та, которая ведется между РФ и США.

    У Вашингтона еще сохранились остатки стратегической ответственности. Американцы предпочитают конфликтовать с Россией, не допуская запредельных рисков эскалации и не создавая предпосылки для того, чтобы эта война перетекала на уровень прямого военного столкновения по линии НАТО, тем более на ядерный уровень.

    «Великобритания, политическая элита которой деградировала в гораздо большей степени, ведет себя более нагло. Как инфантил, который чувствует, что большой дядечка защитит. Как Табаки при Шерхане.

    Поэтому Лондон допускает риски перетекания украинского конфликта на уровень прямого военного столкновения Россия – НАТО. Заявление Кэмерона – наглядное этому подтверждение. Напомню, что Британия быстрее, чем США, поставляла Украине танки и дальнобойные ракеты, а также находилась в авангарде введения антироссийских санкций», – говорит Дмитрий Суслов.

    Не позднее конца января 2025 года в Великобритании должны пройти выборы, и консерваторы их почти наверняка проиграют. Однако смена правительства ситуацию не изменит: лейбористы целиком и полностью поддержали дипломатические санкции против России «за ее враждебную деятельность в Великобритании и в Европе».

    Здесь нужно скорее изменение мировосприятия. «Шанс стабилизировать или нормализовать отношения мог бы появиться после фундаментального обновления британских политических элит, для чего необходимо либо их глубокое геополитическое поражение (в том числе на Украине), либо не менее глубокий экономический кризис и потрясение, сопоставимое с Великой депрессией 30-х годов», – считает Дмитрий Суслов.

    Понятно, что это не произойдет завтра или послезавтра. А значит, у Москвы два варианта действий.

    Первый – отвечать реакционно-зеркально. То есть в рамках дипломатической традиции и без самостоятельного перехода на новый уровень эскалации: высылка за высылку, лишение дипстатуса за лишение дипстатуса. Однако этот вариант вряд ли стабилизирует ситуацию – Лондон уже сейчас в хамской манере подает будущие ответы Москвы как «истерику».

    «В ближайшие дни следует ожидать обвинений в русофобии, теориях заговора и истерии со стороны российского правительства. Это не новость, и британский народ и британское правительство не поддадутся на это. Путинские боты, тролли и лакеи не смогут их одурачить», – заявил Джеймс Клеверли.

    Второй вариант – пойти на эскалацию. Например, отозвать посла и официально понизить уровень дипотношений до временных поверенных в делах.

    «На самом деле состояние отношений с Великобританией таково, что присутствие послов не требуется. Временных поверенных вполне себе достаточно для коммуникации на экстренный случай, то есть для того, чтобы их вызывали в МИД по необходимости, и для организации мероприятий для соотечественников», – считает Дмитрий Суслов.

    По его словам, решение об отзыве посла стало бы хорошим дополнением к заявлениям о готовности наносить удары по британским объектам и к учениям по применению тактического ядерного оружия.

    В любом случае следующий ход за Москвой. Подчеркнув, что британцы, описывая свои мотивы, скатились до «откровенной лжи», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала Лондону «жесткую и выверенную реакцию». Интрига пока сохраняется.

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