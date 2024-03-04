Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.4 комментария
В Совбезе назвали самую враждебную для России страну
Самым враждебным по отношению к Москве государством является Британия, которая на протяжении 300-400 лет пытается ограничить влияние и экономическую мощь страны, сделав так, чтобы Россия «сидела на задворках Европы».
Об этом заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов, передает ТАСС.
Он отметил, что неважно, о каком периоде истории идет речь, о Российской империи, Советском Союзе или Российской Федерации – итог один и тот же. Британия всегда пыталась вредить России.
Ранее в Лондоне признали присутствие на Украине британских военных.