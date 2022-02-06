Почему мы не звоним родителям

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Кто помогает мошенникам воровать деньги с банковских карт

Россияне едва ли не ежедневно сталкиваются со звонками с подменных номеров Dmitri Lovetsky/АР/ТАСС
Банки не заметили снижения активности телефонных мошенников, несмотря на новый закон, по которому операторы обязаны блокировать звонки аферистов с подменных номеров. В банковской сфере, чтобы сделать воровство бессмысленным, обсуждают и возможность блокировки посреднических счетов, куда преступники переводят украденные деньги. Почему кражи денег с карт россиян продолжаются до сих пор и кто в этом помогает мошенникам? Подробности...
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Западные СМИ пообещали украинцам российские лагеря

Убедиться в элементарной лживости фейков о России помогает простой фактчекинг bloomberg.com
Bloomberg заявило о состоявшемся вторжении РФ на Украину – полчаса эта новость висела на сайте агентства. А немецкий Bild в своей статье написал, что Украину после захвата включат в Союзное государство РФ и Белоруссии, а всех недовольных этим ждут спецлагеря. МИД назвал авторов этих статей «настоящими извращенцами». Но чем вызвана новая волна таких фейков и как Москва должна противостоять этой лжи? Подробности...
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Трудовым мигрантам закроют дорогу в гетто

«Социальные гетто» чаще всего возникают вокруг рынков Илья Питалев/РИА Новости
В России сформировались уже 37 мигрантских гетто, утверждают авторы социологического исследования по данной теме. Формируются они везде, где нужна зарубежная рабочая сила. Но незнание языка, различия в культуре и менталитете приводят к конфликтам приезжих с местным населением. Как вытащить этих людей и их детей из национальных анклавов и интегрировать в российское общество? Подробности...
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Грузия зовет Европу вместе стереть соседей с лица земли

Термин «Южная Осетия» гораздо старше, чем это пытаются представить в Грузии Наталья Айирян/РИА Новости
Перестать употреблять название целого государства – а значит, поставить под сомнение само его существование – призывает Европу Грузия. Речь идет о республике Южная Осетия, название которой в Тбилиси называют «сталинским термином». Причем тут Сталин, откуда на самом деле возникло название этой страны – и почему подобные переименования способны сыграть злую шутку с теми, кто их придумывает? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Почему мы не звоним родителям

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Даже социальная реклама навязчиво напоминает нам: «Позвони родителям». И эта, помните, со списком дел и «Позвонить маме — опять не успел». Мы избегаем звонить родителям, избегаем приезжать. Не потому, что мы их не любим. Подробности...

Теория «большого взрыва» для украинской вселенной

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Украина на уровне государства пытается забыть о годах своей подлинной независимости. Её современная политическая история привязана к моменту «российской агрессии», которая якобы ни того ни с сего началась восемь лет назад. Подробности...
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Facebook вырос, но не повзрослел

Александр Малькевич
Александр Малькевич, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций
Вместо того, чтобы исправлять старые ошибки, начать взаимодействовать с властями стран, где организация получает немалую прибыль, регулировать контент на собственной платформе и обеспечивать безопасность пользователей, Facebook стремится уйти от проблем в новое светлое метабудущее. Подробности...
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Налог на роскошь для казахов

Обсуждение: 4 комментария

«Немецкая волна» вне закона

Украина заменила Джонсону вечеринки

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Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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Панды в Московском зоопарке предсказали победу России на Олимпиаде

Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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Ушла из жизни выдающаяся итальянская актриса Моника Витти

На 91-м году жизни скончалась актриса Моника Витти, которую называли «королевой итальянской комедии» и музой режиссера Микеланджело Антониони. Пик ее славы пришелся на 60-е годы, а прорывной стала роль в фильме Антониони «Приключение»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
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    Анна Долгарева

    Почему мы не звоним родителям

    Анна Долгарева
    журналист, поэт, военный корреспондент
    		6 февраля 2022, 12:08

    Я люблю своих родителей, которые живут очень далеко от меня. Я скучаю по ним. Мы постоянно переписываемся. Обычно – парой реплик в день.

    – Звони нам чаще, – просит мама.

    Я каждый раз обещаю звонить чаще и не звоню. Совершенно неосознанно я этого избегаю. Почти каждый день думаю, что позвонить надо. Но то кажется, что много дел, то плохо себя чувствую, то просто как-то не то и не так. Казалось бы: пятнадцать минут поговорить по видеосвязи с дорогими и близкими людьми. Показать кота, рассказать последние новости – они их уже прочитали у меня в соцсетях, но голосом – это другое.

    И все равно нахожу причины избегать. И я не уникальна. Даже социальная реклама навязчиво напоминает нам: «Позвони родителям». И эта, помните, со списком дел и «Позвонить маме – опять не успел». Мы избегаем звонить родителям, избегаем приезжать. Не потому, что мы их не любим. Мы боимся себя. Боимся сильных эмоций. Боимся, что посмотрим в этих дорогих, постаревших людей – и увидим себя маленькими и настоящими.

    Это чудовищно ресурсозатратная штука – сильные эмоции. Это ужасно выматывает – встреча с собой. Это страшно – смотреть в глаза себе маленькому. И, в конце концов, это страшно – смотреть, как стареют, напоминая о собственной конечности, смертности, дорогие тебе родители.

    Нам не нужно это все, у нас трудная жизнь, мы бережем силы: эмоциональные силы, как мы все знаем, это очень важно. Без шуток важно: мир в последние два года словно задался целью вымотать нас посильнее, оставить голенькими, покорными, прозрачными, как талая вода. И мы неосознанно прижимаем словно бы руки к животу, защищаясь от эмоциональных потрясений, мы ищем покоя.

    Но что в этом выматывающего – пятнадцать минут по видеосвязи, показать кота? В девяностых, папа, ты гулял со мной и рассказывал бесконечные сказки, главными героями в которых были герои предвыборных плакатов, потому что ты не очень хорошо умел придумывать сказки, но у тебя получалось смешно и увлекательно; так я и познакомилась с политикой девяностых. В детстве, мамочка, ты часто сердилась, а я не понимала, почему, а у тебя совсем не было денег, и было двое нас, мелких, у тебя, и полупарализованная бабушка. И потом мы говорили друг другу всякие страшные слова, входившие в тело, как ножи, сможешь ли ты простить меня, сможешь ли.

    Фото: Andy Dean/imagebroker.com/Global Look Press

    Господи Боже, еще совсем недавно у тебя были стильные серые волосы, а теперь седая, белоснежная голова, это же не может быть, чтобы ты была седой, это старики седые, а вы у меня – нет, вы не старики, этого не может быть, потому что если вы старики, то кто – я? Кто – я? Не говорить ни о чем серьезном. Вчера я была на выставке. У нас минус пять, а у вас? Посмотри, какой смешной кот.

    Невозможно смотреть, как прибавляются морщины на лицах. Невозможно вспоминать эту безусловную, бесконечную любовь, которая была в детстве. Вот она, эта безусловная любовь, смотрит тебе в глаза. Что, ты нашел такую во взрослом возрасте? Что, полюбил тебя кто-то так же безусловно, как они, казавшиеся когда-то такими несовершенными, несовременными, придирчивыми? Словно ты стоял в теплой комнате, полной любви – а сейчас вышел на холодную улицу, продуваемую всеми ветрами.

    И нет. Это совсем нелегко – смотреть в глаза настоящему себе, который знает и понимает такие вещи. Этот настоящий ты тоскует по их любви, защищавшей тебя. Этот настоящий ты подмечает седую голову матери (смотри, дочь, я сделала стильную стрижку) и набрякшие щеки отца. Этот настоящий ты смотрит через года и думает: все можно было сделать по-другому, прожить жизнь по-другому, но что уж теперь. И ты смотришь в глаза своим родителям, и настоящему себе тоже смотришь в глаза – и смутной болью где-то под вздохом отзывается этот взгляд. 

    Лучше написать. Написать: «Люблю, скучаю, кот уронил елку, идет снег». Пальцы выбивают привычные сочетания букв. И вроде бы рядом. Да, рядом, на расстоянии электронного импульса. Но нет необходимости с этой болью откровенности смотреть себе в глаза. Мы боимся таких глубоких чувств, мы избегаем их. У нас нет сил на них. И это правда. Они слишком большие, слишком огромные для нашей взрослой жизни, они – может быть – могли помещаться в нас тогда, когда мы были маленькими, а сердца наши – огромными. Но мы выросли, а сердца усохли от недостатка любви, и как теперь поместиться в нас таким чувствам?

    Напиши: «Нет времени звонить, иду в спортзал». Не думай о том, как они скучают, как им одиноко и хочется поговорить с тобой, увидеть – хоть иногда. Гони эту мысль, пришли стикер с обнимашками. Или стань сильным и позвони родителям.

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