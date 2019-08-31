Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

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31 августа, суббота  |  Последнее обновление — 19:39  |  vz.ru
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Хитрые поляки неплохо заработают на украинской газовой уязвимостиФото: Agencja Gazeta/Reuters
Поляки уверяют, что договорились продавать Украине газ из-за океана, который якобы на треть дешевле российского. Однако есть одна проблема. Это возможно только в случае остановки транзита российского газа через Украину. Стоит ли Киеву верить в сказочные истории поляков о дешевом американском СПГ и необходимости отказаться от транзита? Подробности...
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Как накормить кормильцев на Сахалине и Курилах

Территория осваивалась в режиме добычи всего хорошего на огромном далеком острове, напоминает Валерий ЛимаренкоФото: Сергей Кривошеев/РИА «Новости»
Один из самых восточных регионов РФ – Сахалинская область – обеспечивает страну миллиардами долларов экспортной выручки, имеет большой бюджет, но остается в числе рекордсменов по аварийному жилью и низкому качеству медицины. Спецкор газеты ВЗГЛЯД выяснял, как врио главы Сахалина Валерий Лимаренко борется с этими парадоксами и будет ли у острова мост с материком.  Подробности...
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Шойгу готовит к бою беспилотники

Тяжелый беспилотник «Охотник» в ударном варианте испытают уже в 2023–2024 годахФото: function.mil.ru
России удалось существенно сократить отставание от США по беспилотным боевым самолетам. Армия уже использует легкие дроны-разведчики, сейчас проходят испытания тяжелые разведывательно-ударные БПЛА. США заявили, что F-35 станет последним пилотируемым истребителем, затем воевать будут только боевые дроны. Россия благодаря вовремя принятым министром обороны решениям тоже готовится к воздушным боям будущего. Подробности...
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Юбилей протестов напомнил о лицемерии властей Латвии

В 2009 году экономика Латвии буквально обрушилась, население впало в паникуФото: Ints Kalnins/Reuters
Ровно 10 лет назад латвийские власти разогнали митинг против закрытия больницы, а до того в Риге вспыхнули настоящие бои между оппозицией и полицией, действовавшей предельно жестко. Тем не менее Латвия имеет наглость регулярно «учить жизни» Россию, попрекая ее разгоном несогласованных акций. Пришло время напомнить Латвии о страницах ее собственной истории. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Не тревожьте тень ушедшей империи

Сергей Зацаринный, писатель
Нам пора забыть это дурацкое словосочетание – монголо-татарское иго. Во-первых, его – в привычном понимании – не было. Во-вторых, у нас давно одна страна, одна история, и мы – один народ. Подробности...
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Эксперты по любым вопросам стали депутатами. Будет по-настоящему много шоу. Вся страна в буквальном смысле превратится в огромную съемочную площадку нового сезона сериала «Слуга народа». Подробности...
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              Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

              Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнать   31 августа 2019, 18:23
              Фото: surb.sledcom.ru
              Текст: Андрей Резчиков

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              В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном?

              В субботу в Башкирии задержали 28-летнюю жительницу села Исмаилово Дюртюлинского района по подозрению в убийстве младшего сына, Тимура. Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета, мать годовалого ребенка, который с четверга считался пропавшим без вести, созналась в убийстве сына и указала, где спрятала тело. Теперь следствие намерено ходатайствовать о ее аресте.

              В отношении подозреваемой, которую зовут Юлия, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), наказание по которой предусматривает от 8 до 20 лет заключения. Суровость наказания будет зависеть от результатов экспертизы психического состояния женщины.

              По данным следствия, подозреваемая задушила ребенка, а затем закопала тело под кучей навоза на своем придомовом участке. Завернутое в одеяло тело было обнаружено на глубине более полуметра.

              О пропаже Тимура мать сообщила в четверг, подав заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего для возможности комплексного расследования и поиска мальчика. Мать-одиночка (разошлась с мужем в начале года) рассказала, что легла спать с двумя детьми, годовалым Тимуром и пятилетней дочерью Камиллой. По ее словам, последний раз она видела сына около 2.00 ночи, когда дала ему кефир, а рано утром обнаружила пропажу ребенка из колыбели.

              Поиски длились двое суток, в них принимали участие порядка ста полицейских, следователей, спасателей и полсотни добровольцев, в частности, поисковики из движения «РОО Поиск пропавших детей в Уфе и Р.Б» и «Лиза Алерт». У поисковиков появилась версия, что женщина могла отдать Тимура вероятному похитителю, потому что годовалый ребенок вряд ли способен самостоятельно уйти из дома. Основными местами поиска стали село Исмаилово и близлежащие кукурузные поля. Тщательно было исследовано дно местного пруда, но никаких зацепок спасатели не находили.

              По данным местного издания Bash.News, параллельно с поисками следователи больше суток беседовали с матерью мальчика. В СК отметили, что сотрудникам отдела криминалистики следственного управления удалось грамотно выстроить тематику допроса матери и установить с ней психологический контакт, в результате Юлия созналась в убийстве сына.

              Однако сначала она не хотела показывать, куда спрятала тело. Женщина рассказала, что ночью вынесла закутанного в плед сына на улицу и оставила Тимура в поле недалеко от дома, после чего вернулась домой и спустя пару часов инсценировала исчезновение мальчика. Правоохранители сразу заподозрили неладное, обратив внимание, что дверь дома была закрыта изнутри. После признания женщину привезли на указанное ею место, но малыша там не обнаружили. Через некоторое время волонтерам удалось найти погибшего мальчика и лопату, которой женщина вырыла яму.

              Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Как выяснили местные журналисты, родители погибшего мальчика (отец – 34-летний Денис Ткачев) разошлись, у женщины завязались романтические отношения с 39-летним односельчанином. Во время поисков оба мужчины допрашивались следователями.

              Сама женщина пояснила на допросе, что пошла на убийство из-за бедности. В Башкирию она переехала из Челябинской области вместе с мужем. По информации «Московского комсомольца», у женщины накопилось три долга по базе данных ФССП, один из которых достигает 55 тыс. рублей. При этом знакомые Юлии по соцсетям утверждают, что реальных долгов намного больше.

              Бывшая свекровь подозреваемой Светлана рассказала порталу UFA1, что разногласия в семье начались из-за отношения Ткачева к детям. «В январе или феврале она мне говорит: «Я с ним не буду жить». Я спросила, что случилось. Она мне говорит, что он детям мало внимания уделяет, не ходит с ними в театры, на аттракционы не водит. Я говорю: «Времена такие, мужчине надо содержать семью, зарабатывать». А она: «А детям что я скажу? Что он работал», – рассказала бывшая свекровь.

              При этом Светлана признала, что бывшая невестка была хорошей матерью. «Всегда прибрано, дети накормлены, одеты. Она и швея замечательная, все для них», – добавила женщина.

              Однако в разговоре с изданием «Комсомольская правда – Уфа» бывшая свекровь сказала, что Юлия вела себя странно, резко оборвала отношения с Денисом, не разрешала бабушке с дедушкой общаться с внуком и порвала контакты с собственной матерью и тетей. «Накатывало на нее что-то временами, но она нигде не наблюдалась и не лечилась. Диагнозов у нее никаких не было», – рассказала свекровь.

              Соседи и родные Юлии утверждают, что та никогда не употребляла спиртного, поскольку ее родители страдали от алкогольной зависимости. Но няня убитого мальчика говорит, что от матери часто пахло перегаром и табаком. О пристрастии матери к алкоголю рассказала пятилетняя Камилла. В беседе с психологами об обстоятельствах трагедии девочка призналась, что в день трагедии мама пила, а ее брат сильно плакал. При этом ночью крики мальчика внезапно прекратились и в доме стало тихо. Эти слова девочки передали журналистам Ufa City News соседи семьи.

              Ведущий научный сотрудник Института детства при Российском детском фонде Татьяна Шишова сказала, что у нее нет твердой уверенности в том, что Юлия действительно убила своего сына. «Бывает, что человек дает признательные показания, а потом оказывается, что он оговорил себя под давлением. Но

              если информация о свершении убийства самой матерью правдива, то скорее всего, женщина находится в очень тяжелом психическом состоянии. У нее может быть психоз, потому что убийство – не свойственное матерям поведение»,

              – рассказала Шишова газете ВЗГЛЯД.

              По ее словам, сложно предположить, чтобы мать убила своего ребенка в трезвом уме и здравой памяти.

              «Может быть, она и отдавала себе отчет в том, что делает, но я думаю, что она находилась в каком-то потрясенном состоянии, на нее нашло умопомрачение. Может быть, изначально у нее была нестабильная психика и тут она не выдержала из-за нагрузок, связанных с кредитом и с тем, что осталась одна и перестало хватать денег на жизнь. Дети – это большая нагрузка, а ей никто особо не помогал», – отметила психолог.

              Шишова не исключает, что Юлия могла попасть под влияние односельчанина, который появился в ее жизни после расставания с мужем. «Вряд ли он подбивал убить ребенка... Может быть, она видела, что ему не нужен этот ребенок, мол, от первого хлопот достаточно», – предположила Шишова.


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