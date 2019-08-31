Мать пропавшего в Башкирии годовалого ребенка задержана по подозрению в его убийстве

В Башкирии мать годовалого ребенка, который считался пропавшим, созналась в убийстве своего сына и указала местонахождения его тела, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по республике. Женщина задержана, следствие намерено ходатайствовать о ее аресте.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что сотрудникам отдела криминалистики следственного управления удалось грамотно выстроить тематику допроса матери считавшегося пропавшим ребенка, установить с ней психологический контакт, в результате чего женщина созналась в убийстве.

По данным следствия, ночью 29 августа 2019 года подозреваемая задушила своего годовалого ребенка, после чего выкопала яму на территории своего придомового участка и закопала его.

Тело ребенка было обнаружено в указанном ею месте на глубине более полуметра, завернутого в домашнее одеяло.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в субботу в Башкирии нашли мертвым годовалого мальчика, поиски которого велись на протяжении двух дней. Заявление о пропаже ребенка поступило от 28-летней жительницы села Исмаилово во вторник. Женщина рассказала, что легла спать с двумя детьми, года и пяти лет, а утром не обнаружила в колыбели младшего сына.