Годовалый ребенок пропал из колыбели в Башкирии

В Башкирии в поисках годовалого ребенка, который пропал прямо из своей колыбели в селе Исмаилово, участвуют более 150 человек, сообщила пресс-служба МВД по республике.

Ребенок исчез в ночь на 27 августа, пока в семье все спали. 28-летняя женщина обратилась в полицию Дюртюлинского района Башкирии с заявлением о пропаже, передает РИА «Новости».

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве для возможности комплексного расследования и поисков ребенка. В поисках мальчика участвуют полицейские, следователи, сотрудники МЧС, кинологи, а также водолазы, волонтеры поисковых отрядов «Поиск пропавших детей – Башкортостан» и «Лиза Алерт».

По версии следствия, уйти самостоятельно ребенок не мог, поэтому мать является главной подозреваемой. По другой версии, ребенка могли похитить с целью выкупа.

По информации «Губернiя Daily», женщина воспитывает пятилетнюю дочь и сына одна. Семья считается благополучной. По ее словам, она уложила детей спать после полуночи, в два часа ночи дала мальчику попить кефир, а под утро обнаружила, что сын пропал.

Отец детей живет в одном из городов республики. Мужчина предоставил алиби, которое подтверждает его непричастность к пропаже ребенка.

Напомним, ранее в селе Степановка под Нижним Новгородом пропала пятилетняя девочка. Ее нашли спустя трое суток. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело. В поисках были задействованы около тысячи человек.