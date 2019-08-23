Потерявшаяся в лесу девочка рассказала, как смогла выжить

Пятилетняя Зарина Мирзаева рассказала, что за трое суток, которые провела в лесу, не ела и не пила, сообщили СМИ.

«Врачи говорили, ежевику, черную смородину ела? – Нет, не ела. В речке, в озере ты пила хоть чуть-чуть воды? – Нет, не пила, не ела», – передает ГТРК «Нижний Новгород» слова мамы девочки Малики Мирзаевой.

Зарина рассказала также, что ночью пошел дождь, и ей пришлось снять намокшие одежду и сапоги. До того момента, как ее нашли волонтеры, девочка ходила в одной футболке.

Тем временем в министерстве здравоохранения региона сообщили, что Зарину перевели из отделения интенсивной терапии и реанимации в обычную палату педиатрического отделения.

«По информации администрации детской областной клинической больницы, девочка переведена из отделения реанимации в педиатрическое отделение. Состояние средней степени тяжести с положительной динамикой. С девочкой находится ее мама», – передает РИА «Новости» сообщение минздрава региона.

Напомним, девочку, пропавшую в селе Степановка под Нижним Новгородом 18 августа, нашли в четверг.

По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело. В поисках были задействованы около тысячи человек – сотрудники полиции, МЧС, СК, Росгвардии, волонтеры и местные жители.

Напомним, в четверг информационный координатор поисково-спасательной группы «Рысь» Надежда Ермолаева сообщила, что пятилетняя девочка, которую трое суток искали спасатели и волонтеры под Нижним Новгородом, первым делом попросила «пить и тортик».