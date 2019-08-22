Найденная в лесу под Нижним Новгородом девочка удивила первой просьбой

Пятилетняя девочка, которую трое суток искали спасатели и волонтеры под Нижним Новгородом, первым делом попросила «пить и тортик», сообщила информационный координатор поисково-спасательной группы «Рысь» Надежда Ермолаева.

«Когда ребята нашли девочку, она была довольно активной, в сознании. Она просила сладкого. Сказала, что хочет «воды и тортик», – передает РИА «Новости» Ермолаеой.

По ее словам, волонтеров сейчас переполняют эмоции.

«После того, как девочку передали врачам, ребята буквально рухнули спать от усталости. Сегодня им много звонят, благодарят и поздравляют», – сказала Ермолаева.

Тем временем главный врач Нижегородской детской областной клинической больницы Олег Кадников заявил, что найденная девочка в пятницу может быть переведена из отделения интенсивной терапии в обычное отделение.

«Девочка провела практически более трех суток в лесу, один на один с диким лесом и с его обитателями. Очень удивительно, что она в том состоянии, в котором мы ее увидели, – она в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, и это хорошо. Безусловно, здесь свой вклад внесли наши коллеги из Вознесенского района, которые ночью работали с ребенком, ликвидировали обезвоживание, изменения уровня сахара в крови, которые были вызваны и обезвоживанием, и стрессовым состоянием и вообще теми условиями, в которых она была эти дни», – сказал Кадников.

Он добавил, что врачи намерены провести все необходимые обследования и в случае, если будут обнаружены какие-либо нарушения, даже не связанные с проведенными днями в лесу, их будут устранять.

Кадников добавил также, что для детей в возрасте 3-5 лет эмоциональный фактор является одним из основных.

«Это «зеркало» того, что происходит внутри организма ребенка, это именно то проявление, по которому можно судить о многом. На данный момент, как ни удивительно, состояние ребенка и в этом отношении тоже не вызывает каких-то больших опасений», – отметил он.

Пятилетняя девочка, приехавшая к родственникам в село Степановка под Нижним Новгородом, пропала в лесу днем 18 августа. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски ребенка вели более трех суток, в них были задействованы около 1 тыс. человек – сотрудники полиции, МЧС, СК, Росгвардии, волонтеры и местные жители.

Напомним, в среду представитель поисково-спасательной группы «Рысь» Надежда Ермолаева сообщила, что заблудившаяся в лесу под Нижним Новгородом пятилетняя девочка найдена.