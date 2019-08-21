Под Нижним Новгородом нашли заблудившуюся в лесу пятилетнюю девочку

Заблудившаяся в лесу под Нижним Новгородом пятилетняя девочка найдена, сообщила представитель поисково-спасательной группы «Рысь» Надежда Ермолаева.

«Девочка найдена в лесу живой. Ее эвакуируют», – приводит ТАСС слова Ермолаевой.

Глава администрации Сарминского сельсовета Вознесенского района Нижегородской области Владимир Устимкин сообщил, что девочка была обнаружена на четвертые сутки поисков.

«Ее нашли, когда проходили квадрат поиска в полутора километрах от ее дома, в сторону села Кочгар, где от села Степановка идет дорога насыпью. Вдоль этой дороги, в 500 метрах в сторону леса ее обнаружили», – рассказал Устимкин, отметив, что поиски проходили в радиусе 5 км от Степановки.

По словам Устимкина, девочку в сопровождении родителей доставили на реанимобиле в больницу.

«Состояние девочки врачи оценивают как тяжелое. Организм ребенка сильно обезвожен», – сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

По данным министерства, девочку осмотрели врачи Нижегородского территориального центра медицины катастроф, в настоящий момент ее везут в Вознесенскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи и решения вопроса об эвакуации в детскую областную клиническую больницу.

Пятилетняя девочка, приехавшая к родственникам в село Степановка под Нижним Новгородом, пропала в лесу днем 18 августа. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски ребенка вели более трех суток, в них были задействованы около 1 тыс. человек – сотрудники полиции, МЧС, СК, Росгвардии, волонтеры и местные жители.

Напомним также, в среду под Пермью охотник спас пять суток плутавших в лесу пенсионеров. Кроме того, на прошлой неделе под Омском нашли пропавшего в лесу трехлетнего мальчика.