Пропавший в омском лесу трехлетний ребенок найден живым

Пропавший в лесу под Омском трехлетний мальчик найден живым, сообщают поисковые организации региона.

«Коля найден! Жив. Спасибо всем за помощь», – сообщили в соцсетях поисковые организации, передает РИА «Новости».

В региональном УМВД отметили, что на данный момент нет связи с поисковыми группами полиции. «Мы пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть», – уточнили в ведомстве.

Портал Om1.ru сообщает, что мальчик пропал возле села Новологиново Большереченского района.

«Пока родители собирали ягоды, ребенок сидел в машине один. Спустя 15 минут взрослые вернулись, но Коли уже не было. Три часа родители пытались найти мальчика самостоятельно, но тщетно», – говорится в сообщении издания.

На поиск ребенка отправились спасатели, включая сотрудников УМВД по Омской области, Росгвардии, ГУ регионального МЧС и волонтеров поисковых отрядов Омска.

Также на поиски ребенка отправился вертолет из Екатеринбурга и автомобиль из Новосибирска.

Следственное управление СК по Омской области сообщило, что следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи мальчика. «Поиски ребенка ведутся с привлечением авиации и кинологов со служебными собаками», – говорится в сообщении на сайте ведомства.