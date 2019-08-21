Охотник спас пять суток бродивших по лесу пенсионеров под Пермью

Охотник случайно нашел под Пермью пять суток плутавших в лесу пенсионеров, которых искали спасатели, волонтеры и сотрудники полиции, сообщает региональная краевая служба спасения.

По данным спасателей, во вторник пропавшие на прошлой неделе 80-летний мужчина и 75-летняя женщина нашлись, пенсионеры плутали в лесу под дождями и грозами пять суток. В течение этого времени сотрудники службы, волонтеры, кинологи, полиция и другие неравнодушные люди обследовали большую территорию

«Ближе к вечеру 20 августа в штаб поиска поступило сообщение, что охотник случайно вышел на людей в лесу. Место нахождения объяснить максимально точно не может, только направление», – передает РИА «Новости» сообщение краевой службы спасения.

Получив координаты, спасатели решили идти на место обнаружения пенсионеров пешком, а следом направили технику. Заблудившихся эвакуировали почти три часа.

«Женщина из последних сил держалась более уверенно, а вот ее спутник выглядел крайне утомленным. Они были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи», – заявили спасатели, добавив, что здоровью пожилых людей теперь ничего не угрожает.

Напомним, трехлетний мальчик пропал днем 13 августа под Омском, когда родители оставили его одного в салоне машины и ушли собирать ягоды. Когда они вернулись, ребенка уже не было.

Мальчика искали около 600 полицейских, волонтеров, местных жителей, вертолет Росгвардии и два частных самолета. В четверг ребенка нашли живым и передали врачам.

Напомним, в четверг в Сети появилось видео, снятое в лесу возле поселка Новологиново под Омском, когда спасатели нашли трехлетнего мальчика, пропавшего 13 августа.