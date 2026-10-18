  • Новость часаМакрон потребовал от правительства предотвратить новые беспорядки во Франции
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Грабежи и погромы начинают влиять на выборы президента Франции
    Песков: Ответные удары России дают результаты
    Эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет»
    Эксперты объяснили начало новой кампании за референдум о независимости Шотландии
    Лавров назвал клоунадой недовольство ЕС договором России и США по дизтопливу
    Страны Персидского залива призвали признать хуситов террористами
    Путин запланировал совещание с Совбезом и международные контакты
    Комбат рассказал, как удалось добиться успеха в освобождении Доброполья
    В Иране анонсировали испытания собственного тяжелого истребителя
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Британские коммандос против Северного флота

    С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?

    0 комментариев
    Арина Цветкова Арина Цветкова Курдистан перестает быть пространством войны

    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

    58 комментариев
    18 октября 2026, 22:22 • Новости дня

    FT узнала об угрозах США в адрес Европы из-за ограничений Starlink

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол США в Евросоюзе Эндрю Паздер предупреждает о «разрушительных» ответных мерах, если Брюссель осуществит планы по ограничению доступа к Starlink для компаний, не входящих в ЕС, узнала FT.

    «Европейские компании столкнутся с «сокрушительными» ответными мерами со стороны Вашингтона, если Брюссель будет настаивать на реализации планов по ограничению доступа американских конкурентов, таких как SpaceX Илона Маска, к некоторым частям европейского рынка, предупредил посол США в ЕС Эндрю Паздер», – The Financial Times.

    Ранее в этом году Еврокомиссия предложила зарезервировать часть спектра частот, позволяющих смартфонам подключаться к спутникам, для европейских операторов. Это ограничит частоты для китайских и американских компаний, таких как SpaceX, управляющей спутниковой сетью Starlink.

    «Европейские компании должны остерегаться того, что это может произойти, и это будет очень разрушительно для этих компаний, учитывая размер американского рынка», – заявил Паздер.

    Предлагаемые изменения уже вызвали резкую критику со стороны SpaceX. В компании предупредили, что этот шаг может ухудшить связь на Украине, где сервис Starlink имеет основное значение для гражданских и военных коммуникаций.

    Посол Паздер также усомнился в том, что применение ЕС Закона о цифровых рынках действительно направлено на улучшение конкуренции, а не на получение доходов для европейского бюджета за счет многомиллиардных штрафов, налагаемых на американские корпорации.

    Брюсселю и Вашингтону следует объединить усилия для конкуренции с Китаем в сфере искусственного интеллекта, а не пытаться ограничить доминирование американских компаний, добавил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения интернета Starlink, а советник главы офиса президента Михаил Подоляк подтвердил ограничение доступа к сети.

    Еврокомиссия пообещала к 2029 году заменить Украине Starlink.

    18 октября 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет»

    Военный эксперт Анпилогов: Украина не замечает гражданской направленности проекта «Рассвет»

    Эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет»
    @ Бюро 1440

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские власти всерьез считают, что ВС РФ так же, как и ВСУ, ограничены в способах наведения ракет и БПЛА одной лишь спутниковой связью. На самом же деле Россия обладает большим арсеналом средств связи, что делает «Рассвет» вспомогательным инструментом целеуказания, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее на Украине назвали спутниковую группировку «Рассвет» главной угрозой ВСУ.

    «Украинские власти откровенно преувеличивают угрозу от запуска российской спутниковой группировки «Рассвет», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов. По его мнению, Украина в некоторой степени проецирует на Россию собственный опыт взаимодействия со спутниковой связью. «Тот же Starlink, например, действительно является для Киева единственным способом корректировки дальнобойных ударов по нашей стране. Без него успешность наведения на цели у ВСУ заметно снизится», – уверяет он.

    В России же ситуация обстоит совершенно иначе: отечественная армия располагает большим спектром вариантов связи и целеуказания для дальнобойных систем вооружений. «Весьма эффективной оказалась система «интерната» – сеть связи между дронами и ракетами, которая позволяет практически моментально передавать данные с аппаратов специалистам-наводчикам», – уточняет собеседник.

    «Пользуемся мы и брешами в информационной броне противника. Так, Россия умеет подключаться к инфраструктуре операторов сотовой связи Украины и с их помощью корректировать движение БПЛА, что позволяет проникать даже к западным рубежам республики. Способов связи и целеуказания у ВС РФ много, каждый из них выбирается на основании поставленных задач», – акцентирует эксперт.

    Поэтому, подчеркивает он, группировка «Рассвет» лишь дополняет работу уже отлаженной системы связи и целеуказания. В целом данная группировка создавалась в том числе и как проект гражданского характера, призванный улучшить скорость и качество связи и интернета по всей стране, вплоть до самых труднодоступных регионов. Однако Украина этот аспект проекта специально отвергает.

    «Допускаю, что Киев пытается использовать данную тему в качестве попытки надавить на жалость стран Запада. Сейчас у Киева заметно ухудшились отношения с США – возможно, таким образом они хотят воздействовать на Штаты, чтобы Белый дом не снижал степень вовлеченности в поддержку Украины», – резюмирует собеседник.

    Ранее на Украине заявили, что развертывание российской низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет» обеспечит ВС РФ значительное преимущество в зоне боевых действий. Как отметил советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов, данная инициатива способна обнулить эффективность средств РЭБ республики.

    «Для меня это опасность номер один среди технологических вызовов, которые Москва бросает нам прямо сейчас», – уточнил он. По его словам, «Рассвет» позволит российской армии направлять беспилотники и ракеты в режиме реального времени, что обернется «настоящей катастрофой» для украинских военных.

    При этом ранее сам Владимир Зеленский просил Дональда Трампа заблокировать систему связи «Рассвет» и ввести санкции против ее разработчиков. Тогда он отмечал, что реализация проекта позволит сделать удары ВС РФ более точными. Ужас от системы разделяет и экс-глава Google Эрик Шмидт, признавший, что разрабатываемая в России система открывает перед Москвой большие возможности.

    Напомним, в июле Россия совершила запуск второй группы спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет». Запуск первой группы спутников состоялся в конце марта. Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты.

    Уже тогда Bloomberg назвало отечественную разработку конкурентом Starlink. Агентство подчеркивало, что Москва стремится создать суверенную спутниковую сеть по аналогичной компании Илона Маска концепции: с низкоорбитальной группировкой, широкополосным доступом и массовыми пользовательскими терминалами.

    Комментарии (11)
    18 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков: Ответные удары России дают результаты
    Песков: Ответные удары России дают результаты
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ответ России на удары со стороны Вооруженных сил Украины идет постоянно, удары планомерные и массированные, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Он [ответ РФ на удары со стороны Украины] идет постоянно, постоянно идут удары, они планомерные, они массированные», – ответил Песков на вопрос ТАСС о том, ждать ли симметричный ответ России на атаки Киева по Петербургу.

    По его словам, российские удары по Украине призваны снизить ударный потенциал киевского режима. «Удары, которые призваны, собственно, понизить ударный потенциал киевского режима. Это дает свои результаты», – указал представитель Кремля.

    Песков добавил, что киевский режим находится в агонии и пытается сопротивляться, но это не может поменять ход событий. «Какие-то последние проявления агонии наблюдаются. Киевский режим сопротивляется. Но это не может поменять ход событий», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при массированной атаке БПЛА на Петербург погиб человек.

    Количество пострадавших в Ленинградской области выросло до десяти человек.

    Следственный комитет возбудил дело о теракте.

    Комментарии (38)
    18 октября 2026, 20:40 • Видео
    Вымирание Украины резко ускорилось

    По данным Офиса миграционной политики Украины, за прошлый год стана потеряла еще 800 тысяч человек. Всего же, если считать от развала СССР, половину самой себя. Чего ждать дальше?

    Комментарии (0)
    18 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Новак: Дефицит газа в Европе покрыть нечем

    Новак: Доля России в импорте СПГ в Европу составила 20%

    Новак: Дефицит газа в Европе покрыть нечем
    @ Han Yan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Александр Новак заявил, что страны Европы не смогут компенсировать нехватку газа в случае отказа от поставок из России.

    По словам Новака, Европа столкнется с невыполнимой задачей покрытия дефицита голубого топлива, если полностью откажется от российских энергоносителей, сообщают «Вести».

    «Мы уверены, что дефицит пока покрыть нечем в связи с тем, что и Ормузский пролив закрыт, в Катаре завод был, останавливался в результате атак в марте. Поэтому, на мой взгляд, европейские политики стреляют себе в ногу, если запрещают поставки, в том числе из России», – подчеркнул Новак.

    Вице-премьер добавил, что за решения властей придется расплачиваться европейским потребителям. По его словам, доля России в импорте сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз составляет от 17 до 20%.

    За девять месяцев европейские страны закупили 12 млн тонн российского СПГ, превысив показатели прошлого года. Новак отметил, что государства ЕС наращивают закупки, чтобы успеть заполнить газовые хранилища до начала действия запрета на импорт, который вступит в силу в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Новак указал на зависимость Европы от поставок газа из США.

    В начале месяца европейские страны столкнулись с трудностями при закупке СПГ.

    Кроме того, Новак подтвердил техническую возможность восстановления поставок газа по «Северным потокам».

    Комментарии (26)
    18 октября 2026, 02:57 • Новости дня
    США отказали Украине в доступе к системе Starshield для ударов вглубь России

    Рубио: Украина просила доступ к Starshield для ударов вглубь России

    США отказали Украине в доступе к системе Starshield для ударов вглубь России
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина запрашивала доступ к военной системе связи Starshield (военная версия Starlink) для нанесения ударов вглубь российской территории, однако на данный момент не получила его, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Я знаю, что Украина просила доступ к Starshield для проведения ударов вглубь России. В данный момент у них нет этого доступа», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Он пояснил, что в отличие от коммерческого продукта Starlink, Starshield представляет собой оборонный продукт, который применяется американскими вооруженными силами, передает ТАСС.

    По словам госсекретаря, в США продолжают обсуждать, каким образом Украина хотела бы использовать эту систему. Он отметил, что продолжается «обсуждение этого вопроса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ сообщили, что ограничение работы системы Starshield сделало подразделения ВСУ уязвимыми.

    В четверг на Украине заявили о возобновлении работы «военного пакета» Starlink.

    В среду офицер ВСУ сравнил ограничения в работе спутниковой сети с ядерным ударом.

    Комментарии (10)
    18 октября 2026, 06:56 • Новости дня
    NYT: США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу
    NYT: США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу
    @ Danil Shamkin/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом рассматривает идею включить возобновление европейского импорта российского природного газа в план урегулирования конфликта на Украине, пишет New York Times.

    Администрация США обсуждает возможность возобновления закупок российского природного газа европейскими странами как один из элементов будущего мирного соглашения по Украине, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

    Спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер представили инициативу украинским и европейским чиновникам во время визита в Киев в сентябре. Представители США предложили Киеву рассмотреть возобновление работы трубопроводов, по которым ранее российский газ поступал в Европу, полагая, что это может стать стимулом для Москвы согласиться на прекращение конфликта.

    По сведениям издания, европейские участники переговоров негативно отнеслись к предложению восстановить экспорт российского газа. Тем не менее в администрации США рассчитывают включить этот шаг в возможное мирное соглашение, указывая на потенциальные доходы Украины от транзита топлива и интерес европейских потребителей к более дешевым энергоносителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что заморозка санкций США показала настрой Вашингтона на украинское урегулирование.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Белый дом пытается вывести кризис на Украине на мирные рельсы.

    Комментарии (13)
    18 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    Захарова ответила премьеру Латвии на призыв не выдавать визы россиянам

    Захарова посоветовала премьеру Латвии включить телевизор из-за слов о визах

    Захарова ответила премьеру Латвии на призыв не выдавать визы россиянам
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала премьер-министру Латвии Андрису Кулбергсу включить телевизор в ответ на его призыв остановить выдачу туристических виз россиянам.

    Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал страны Евросоюза прекратить выдачу туристических виз россиянам якобы для предотвращения «гибридных угроз» в будущем, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на эти слова и порекомендовала главе латвийского правительства посмотреть, от кого реально исходит опасность.

    «Включите Кулбергсу телевизор – там показывают, кто не в будущем, а в настоящем не гибридно, а примитивно не угрожает, а громит ЕС – граждане ЕС», – заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Захарова обвинила Евросоюз в дискриминации россиян из-за виз.

    В четверг в МИД заявили, что идеи о невыдаче виз показывают «гуманитарный подход» ЕС во всей красе.

    В среду Ирландия выступила против инициативы Германии ограничить визы для россиян.

    Комментарии (7)
    18 октября 2026, 12:14 • Новости дня
    В Киеве назвали спутники «Рассвет» главной угрозой для ВСУ

    Бескрестнов: Спутники «Рассвет» являются опасностью номер один для ВСУ

    В Киеве назвали спутники «Рассвет» главной угрозой для ВСУ
    @ Бюро 1440

    Tекст: Вера Басилая

    Советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов заявил, что развертывание российской низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет» обеспечит Вооруженным силам России значительное преимущество в зоне боевых действий.

    По словам Бескрестнова, новые российские космические аппараты сделают развернутую по всей Украине сеть радиоэлектронной борьбы бесполезной, передает РИА «Новости».

    «Для меня это опасность номер один среди технологических вызовов, которые Москва бросает нам прямо сейчас», – заявил Бескрестнов.

    Советник главы киевского режима пояснил, что спутники «Рассвет» позволят российской армии направлять беспилотники и ракеты в режиме реального времени. По его оценке, эти возможности обернутся настоящей катастрофой для украинских военных.

    В марте аэрокосмическая компания «Бюро 1440» вывела на орбиту 16 аппаратов низкоорбитальной группировки «Рассвет». Спутники созданы на базе архитектуры 5G NTN и оснащены плазменной двигательной установкой, обновленной системой энергопитания и терминалами межспутниковой лазерной связи нового поколения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу иностранные СМИ сообщили об уязвимости ВСУ из-за ограничения работы системы Starshield.

    В пятницу Дональд Трамп отверг обвинения в причастности к отключению спутниковой связи для украинской армии.

    Минобороны Британии заявило о восстановлении доступа войск к аппаратам Starlink.

    Комментарии (5)
    18 октября 2026, 16:19 • Новости дня
    Германия исчерпала возможности для поставок ПВО на Украину
    Германия исчерпала возможности для поставок ПВО на Украину
    @ IMAGO/Uwe Koch/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава комитета Бундестага по иностранным делам Армин Лашет заявил, что Германия исчерпала возможности для дальнейших поставок систем противовоздушной обороны на Украину.

    Бундесвер и немецкая оборонная промышленность сделали все возможное для усиления украинской противовоздушной обороны перед зимой, передают «Вести».

    «Мы сделали все возможное… С моей точки зрения, места для маневра нет», – подчеркнул Лашет.

    Политик выступил за деэскалацию конфликта, напомнив о призыве Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    По словам представителя ХДС, дальнейшее обострение отношений Киева с Вашингтоном может навредить самой Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу США заявили о нежелании жертвовать ракетами ПВО ради Украины.

    В прошлом году Германия решила засекретить поставки оружия на Украину.

    Комментарии (5)
    18 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Лавров назвал клоунадой недовольство ЕС договором России и США по дизтопливу
    Лавров назвал клоунадой недовольство ЕС договором России и США по дизтопливу
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Оценка Евросоюзом российско-американских договоренностей по дизельному топливу как предательства Украины не имеет отношения к энергетической безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Оценка Евросоюзом и Владимиром Зеленским договоренности России и США по дизельному топливу как предательства не имеет отношения к энергетической безопасности, передает РИА «Новости».

    «Если в Евросоюзе считают, что это предательство Украины, а сам Зеленский заявляет, что вопрос об экспорте российского дизеля нужно решать с ним, потому что только он может дать разрешение – это уже не из области энергетической безопасности. Это из области самопиара и клоунады очередной. Лишь бы только кто-то не забыл, что ты существуешь и что ты попросил у них очередные десятки миллиардов накануне, а они до сих пор не ответили», – заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам стратегического диалога Россия – ССАГПЗ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидеры ЕС поддержали Владимира Зеленского на фоне критики со стороны Дональда Трампа.

    Американский лидер назвал позором удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о расколе США и Европы из-за сделки с Россией по дизтопливу.

    Комментарии (6)
    18 октября 2026, 09:15 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр «Новая почта» с деталями для БПЛА в Ровно

    Вооруженные силы нанесли удар по логистическому центру в Ровно и сухогрузу

    ВС России поразили логистический центр «Новая почта» с деталями для БПЛА в Ровно
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России поразили в Ровно логистический центр «Новая почта», где хранились грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для беспилотников, а также портам и морским судам, задействованным в интересах армии Украины, сообщает Министерство обороны.

    В результате атаки в Ровно был поражен логистический центр «Новая почта», где хранились грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для беспилотников, сообщает Минобороны России.

    Кроме того, в 30 км к востоку от порта Одесса на переходе морем пострадал сухогруз, который перевозил военные грузы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские беспилотники поразили военное предприятие на Украине. В пятницу Вооруженные силы нанесли удар по логистическому центру и сухогрузу с оружием. В четверг дроны атаковали следовавшее в Одессу судно с имуществом для украинской армии.

    Комментарии (3)
    18 октября 2026, 07:15 • Новости дня
    Мендель призвала Украину отказаться от Донбасса и НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Украине необходимо подготовиться к отказу от Донбасса и планов по вступлению в НАТО, заявила бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

    Мендель назвала себя реалисткой и заявила, что Украине нужно подготовиться к «сдаче» Донбасса и других территорий, а также отказаться от надежд на присоединение к Североатлантическому альянсу, пишет Telegraph.

    «Мы не можем продолжать умирать за очень гипотетическую идею вступления в НАТО», – заявила Мендель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мендель заявила о потере более 100 тыс. украинских военнослужащих за 18 недель боев на севере ДНР.

    Мендель предупредила о массовом бегстве граждан из страны на фоне надвигающегося коллапса энергетической инфраструктуры.

    Комментарии (4)
    18 октября 2026, 05:57 • Новости дня
    Из-за атаки БПЛА начался пожар на «Петербургском нефтяном терминале»
    Из-за атаки БПЛА начался пожар на «Петербургском нефтяном терминале»
    @ Официальный канал МЧС России в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы МЧС тушат возгорания, возникшие в результате атаки беспилотников на «Петербургском нефтяном терминале» и других объектах, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

    «Сегодня ночью Петербург подвергся атаке беспилотных средств военного назначения со стороны украинских нацистов. Работают средства ПВО», – сообщил Беглов в «Максе».

    Возгорания на объектах гражданской инфраструктуры зафиксированы в Невском, Красносельском, Красногвардейском, Московском районах, а также на территории «Петербургского нефтяного терминала».

    «В целях безопасности ограничена работа аэропорта Пулково. Жертв нет. Возможны перебои мобильного интернета», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ленинградская область подверглась атаке беспилотников.

    Зафиксированы короткие перебои электроэнергии, связанные с падением обломков БПЛА на линии электропередач.

    Комментарии (0)
    18 октября 2026, 09:31 • Новости дня
    Бастрыкин оценил ущерб от действий Киева Донбассу почти в 1,1 трлн рублей

    Бастрыкин: Ущерб от действий Киева Донбассу составил почти 1,1 трлн рублей

    Бастрыкин оценил ущерб от действий Киева Донбассу почти в 1,1 трлн рублей
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России оценил ущерб, нанесенный киевским режимом Донбассу, а также приграничным и тыловым регионам страны, почти в 1,1 трлн рублей, сообщил председатель Сдежственного комитета Александр Бастрыкин.

    «Размер установленного на текущий момент ущерба инфраструктуре на территории Донбасса и Новороссии составляет более 560 млрд рублей, на территории приграничных и тыловых регионов – свыше 535 млрд рублей», – цитирует Бастрыкина РИА «Новости».

    По его словам, Следственный комитет продолжает проводить комплексные оценочные строительно-технические экспертизы.

    Он также сообщил, что следователи завершили расследование более 1,2 тыс. уголовных дел по обвинению свыше 1,5 тыс. военных ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Следственный комитет сообщил, что более 80 военных ВСУ получили пожизненные сроки в России. В марте СК подсчитал ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе.

    Комментарии (12)
    18 октября 2026, 05:00 • Новости дня
    Атака БПЛА привела к коротким перебоям с электричеством в Ленинградской области
    Атака БПЛА привела к коротким перебоям с электричеством в Ленинградской области
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Зафиксированы короткие перебои электроэнергии, связанные с падением обломков БПЛА на линии электропередач, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    Дрозденко сообщил в «Максе», что над территорией Ленинградской области продолжается отражение масштабной атаки БПЛА, уничтожено 95 дронов.

    «Зафиксировано падение обломков на частный дом в районе города Кировска и на многоквартирный дом во Всеволожске. На месте работают экстренные службы», – заявил Дрозденко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ленинградская область подверглась атаке беспилотников.

    Автомобили получили повреждения из-за атаки БПЛА на регион.

    Комментарии (0)
    18 октября 2026, 03:25 • Новости дня
    БПЛА атаковали Ленинградскую область

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбиты беспилотники над территорией Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Над территорией Ленинградской области сбиты 17 БПЛА. Боевая работа продолжается», – сообщил Дрозденко в «Максе».

    До этого он сообщал об уничтожении 11 дронов.

    Глава региона ранее предупредил местных жителей, что на фоне действующей угрозы возможно понижение скорости мобильного интернета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники.

    В субботу Дрозденко сообщил об уничтожении двух беспилотников над Ленинградской областью.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    Главное
    Вооруженные силы России поразили под Одессой сухогруз с военными грузами
    Лидер французских правых Барделла потребовал отставки Макрона из-за погромов
    Россия и страны Персидского залива подготовили новые инвестпроекты
    Германия исчерпала возможности для поставок ПВО на Украину
    Дрозденко сообщил о последствиях атаки БПЛА на Ленобласть
    Волейболистка Гамова вошла в Международный зал славы
    Вэнс оправдал присутствие ВМС США в Ормузском проливе угрозой роста цен на топливо

    Россия начала экспортировать электричество по морю

    Россия и Индонезия официально заключили соглашение о строительстве плавучей АЭС. Это первый в мире экспортный проект по поставке электроэнергии от плавучих атомных энергоблоков (ПЭБ). Согласно документу, мощность «плавучего пауэрбанка» составит 200 МВт. Как эта сделка укрепляет геополитические позиции России в Юго-Восточной Азии? И почему никто раньше не смог реализовать подобный проект серийно? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев атаковал ракетами сделку Трампа

    Владимир Зеленский пошел наперекор Дональду Трампу. В частности, он отказался выполнить просьбу Белого дома и приостановить удары по российским НПЗ в рамках дизельной сделки Вашингтона и Москвы. При этом Киев готов пересмотреть это решение, если США передадут ВСУ ракеты для систем Patriot. Почему Зеленский столь дерзко отвечает на запрос Трампа? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия открыла стратегические ворота на западные границы ДНР

    Россия полностью освободила Доброполье в ДНР. О ходе операции было доложено лично Владимиру Путину. Одновременно произошло освобождение и других населенных пунктов на огромном участке фронта. По оценке экспертов, ВСУ лишились важнейшего логистического узла, через который шло снабжение всей группировки на стыке ДНР и Днепропетровской области. Теперь открывается прямой путь к административным границам ДНР, а вектор главного удара смещается в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Подробности

    Перейти в раздел

    Выборы в Конгресс ломают вековые политические традиции США

    Чуть больше двух недель остается до выборов в Конгресс США. Аналитики сходятся во мнении, что если в Палате представителей исход практически предрешен, то в Сенате развернется настоящая битва. Республиканцам, чьи позиции ослаблены топливным кризисом и инфляцией, предстоит отстоять «красные» штаты, где их победы имеют вековую историю. Удастся ли? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Вымирание Украины резко ускорилось

      По данным Офиса миграционной политики Украины, за прошлый год стана потеряла еще 800 тысяч человек. Всего же, если считать от развала СССР, половину самой себя. Чего ждать дальше?

    • Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

      Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

    • Европа в шоке: главное про саммит ЕС

      В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации