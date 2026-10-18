FT узнала об угрозах США в адрес Европы из-за ограничений Starlink

Tекст: Катерина Туманова

«Европейские компании столкнутся с «сокрушительными» ответными мерами со стороны Вашингтона, если Брюссель будет настаивать на реализации планов по ограничению доступа американских конкурентов, таких как SpaceX Илона Маска, к некоторым частям европейского рынка, предупредил посол США в ЕС Эндрю Паздер», – The Financial Times.

Ранее в этом году Еврокомиссия предложила зарезервировать часть спектра частот, позволяющих смартфонам подключаться к спутникам, для европейских операторов. Это ограничит частоты для китайских и американских компаний, таких как SpaceX, управляющей спутниковой сетью Starlink.

«Европейские компании должны остерегаться того, что это может произойти, и это будет очень разрушительно для этих компаний, учитывая размер американского рынка», – заявил Паздер.

Предлагаемые изменения уже вызвали резкую критику со стороны SpaceX. В компании предупредили, что этот шаг может ухудшить связь на Украине, где сервис Starlink имеет основное значение для гражданских и военных коммуникаций.

Посол Паздер также усомнился в том, что применение ЕС Закона о цифровых рынках действительно направлено на улучшение конкуренции, а не на получение доходов для европейского бюджета за счет многомиллиардных штрафов, налагаемых на американские корпорации.

Брюсселю и Вашингтону следует объединить усилия для конкуренции с Китаем в сфере искусственного интеллекта, а не пытаться ограничить доминирование американских компаний, добавил дипломат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения интернета Starlink, а советник главы офиса президента Михаил Подоляк подтвердил ограничение доступа к сети.

Еврокомиссия пообещала к 2029 году заменить Украине Starlink.