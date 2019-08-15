Появилось видео спасения пропавшего в омском лесу ребенка

В Сети появилось видео, снятое в лесу возле поселка Новологиново под Омском, когда спасатели нашли трехлетнего мальчика, пропавшего два дня назад, 13 августа.

Видео публикует телеканал «РЕН ТВ».

Сообщается, что ребенок был весь искусан комарами и находился в шоковом состоянии. Врачи диагностировали у него обезвоживание и переохлаждение.

В министерстве здравоохранения Омской области сообщили, что в настоящее время состояние мальчика «ближе к удовлетворительному». «Еще во время транспортировки ребенку была начата инфузионная терапия в связи с крайней степенью обезвоживания, ребенок был согрет, накормлен», – передает сообщение ведомства местный портал ngs55.ru.

В региональном минздраве сообщили, что состояние ребенка удалось стабилизировать, его осматривают врачи в отделении анестезиологии и реанимации. Кроме того, с мальчиком будет работать психолог.

Трехлетний мальчик пропал днем 13 августа, когда родители оставили его одного в салоне машины и ушли собирать ягоды. Когда они вернулись, ребенка уже не было.

Мальчика искали около 600 полицейских, волонтеров, местных жителей, вертолет Росгвардии и два частных самолета. В четверг ребенка нашли живым и передали врачам.