Пропавший в Башкирии годовалый ребенок найден мертвым

В Башкирии годовалый мальчик, исчезнувший из колыбели, пока его мать спала, найден мертвым, сообщило поисковое движение «РОО Поиск пропавших детей в Уфе и Р.Б».

Об этом говорится в сообщении на странице движения во «ВКонтакте».

Поиски длились двое суток, в них принимали участие порядка ста полицейских, следователей, спасателей и добровольцев. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего для возможности комплексного расследования и поиска мальчика.

Заявление о пропаже ребенка поступило от 28-летней жительницы села Исмаилово во вторник. Женщина рассказала, что легла спать с двумя детьми, года и пяти лет, а утром не обнаружила в колыбели младшего сына.

По данным местного издания Bash.News, параллельно с поисками следователи больше суток беседовали с матерью мальчика. В итоге женщина призналась, что ночью сама вынесла закутанного в плед малыша на улицу и оставила в поле недалеко от дома, после чего вернулась домой и спустя пару часов инсценировала исчезновение мальчика, говорится в сообщении. Отмечается, что правоохранители сразу заподозрили неладное, обратив внимание, что дверь дома была закрыта изнутри.

После признания женщину привезли на указанное ею место, но малыша там не обнаружили. Через некоторое время волонтерам удалось найти погибшего мальчика.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. Источник в правоохранительных органах сказал местным СМИ, что мотивы женщины пока неясны. По информации Bash.News, родители погибшего мальчика разошлись, у женщины был новый ухажер. Во время поисков оба мужчины были также доставлены в отделение полиции.