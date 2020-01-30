Отцов поставили на ступеньку ниже, чем домашних котов

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30 января, четверг  |  Последнее обновление — 09:32  |  vz.ru
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Русская водка возвращается к своему истинному хозяину

России потребовалось 17 лет, чтобы доказать в суде свои права на бренд «Столичная»Фото: Максим Стулов/«Ведомости»/ТАСС
Проданные за копейки много лет назад советские водочные бренды «Столичная» и «Московская» снова принадлежат России. Пока только на территории трех европейских стран, но лиха беда начало. Кто и когда украл у нашей страны легендарные советские марки, почему это судебное решение настолько важно – и какие деньги стоят на кону? Подробности...
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Путин восстановит единство российской власти

С жителем Омска беседуют представители всех трех уровней власти – федеральной (Владимир Путин), местного самоуправления (мэр города Оксана Фадина) и региональной (губернатор Александр Бурков)Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Изменения в организации работы местного самоуправления являются важнейшей составляющей предложенных Владимиром Путиным поправок к Основному закону – и тем, что касается абсолютно всех и каждого, потому что затронут самый близкий к людям уровень власти. Подробности...
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Помилование израильтянки Иссахар стало важным политическим шагом

«Я благодарю своего друга президента Путина за помилование Наамы Иссахар», – заявил Биньямин НетаньяхуФото: instagram.com/_inaama
Владимир Путин удовлетворил прошение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, осужденной российским судом на семь с половиной лет лишения свободы. Свои благодарности за это уже высказали мать Иссахар, президент и премьер Израиля, причем последний − накануне визита в Москву. Чем было продиктовано такое решение президента России − принципами гуманизма или чем-то еще?  Подробности...
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Кто создал миф об «Украине-Руси»

В русских летописях (а украинских не существует) нет никакой Украины-Руси, а равно и Руси-УкраиныФото: А. Д. Кившенко
Киев продолжает популяризацию концепции о том, что современная Украина является прямым и единственным наследником Киевской Руси. Замглавы МИД страны выступил с обвинениями о том, что Россия якобы украла «историю Украины-Руси». Что еще за Украина-Русь? И кто в действительности постоянно пытается пересмотреть взгляды на историю? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Отцов поставили на ступеньку ниже, чем домашних котов

Елена Кондратьева, журналист
Может ли мужчина быть полноценным родителем? Российское законодательство считает, что да. В статье 61 Семейного Кодекса так и прописано – родители равны в своих правах и обязанностях. На деле же мужчины полностью дискриминированы по этой части. Подробности...

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              Отцов поставили на ступеньку ниже, чем домашних котов

              Елена Кондратьева
              журналист
              		 30 января 2020, 09:20

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              Под нескончаемые разговоры о феминизме мужчины России получили удар с тыла, и этого почти никто не заметил.

              Может ли мужчина быть полноценным родителем? Российское законодательство считает, что да. В статье 61 Семейного Кодекса Российской Федерации так и прописано – родители равны в своих правах и обязанностях. Есть на эту тему и статья 38 Конституции РФ. На деле же мужчины полностью дискриминированы по этой части. В абсолютном большинстве случаев дети после расставания родителей остаются с матерью, а отцы – с необходимостью выплачивать алименты.

              Главным угнетателем мужских прав можно было бы назвать женщин и всю судебную систему, если бы не драматический случай в аэропорту Шереметьево. Шереметьево расположен на территории Московской области, управляемой губернатором Андреем Воробьевым. Губернатор Воробьев, движимый благими намерениями и советниками по пиару, поставил под сомнение гендерное равенство мужчин и женщин.

              Грубо говоря, добрым словом и фотографией он добился того, что отцы теперь не могут считаться полноценными членами семьи. Их место где-то между домашними котами и хомячками: дети их любят, но без внешней заботы отцы не жизнеспособны.

              Таким отцом с ограниченными возможностями оказался Виктор Гаврилов из Хабаровского края. Когда мужчине стало сложно кормить своих сыновей, он просто набрал долгов. Но не для того, чтобы накормить детей. А чтобы купить дорогие билеты в Москву (а это под 100 тысяч рублей) и бросить их в аэропорту. Сказав 5-ти и 8-летнему мальчикам, что пошел купить для них игрушку, находчивый папа сел на рейс до Ростова и сделал детям ручкой.

              Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

              Современные Гензель и Гретель из семейного хоррора братьев Гримм не успевают попасть к маньяку или под колеса машины – их обнаруживают и спасают сотрудники аэропорта. Вместо хлебных крошек у детей в рюкзаках документы и напутствие от отца – мол, поручаю нашедшему приютить и кормить мальчишек до тех пор, пока папа не решит за ними вернуться, а до тех пор наказывает ни в коем случае не разлучать братьев. Социальные службы так и сделали.

              Детей переодели, накормили и поместили на обследование. А вскоре их навестил губернатор Московской области Андрей Воробьев и даже отправил на экскурсию в Океанариум. «Ждем папу Виктора, работу ему найдем. Дети его очень любят», - написал губернатор в соцсетях. А что, так можно было?

              Вообще-то нельзя. Осенью 2018 года гражданка Украины Татьяна Гринишак привезла двухгодовалого сына в город Щелково Московской области, оставила ребенка в подъезде и уехала в Саратов. Ситуация, до фарса дублирующая историю Виктора Гаврилова. Мать искали, через неделю она сама поехала в Москву сдаваться, тут-то ее и задержали.

              Неустроенная женщина 40 лет не имела возможности содержать ребенка и подкинула его в подмосковный подъезд в поисках лучшей жизни. То есть сделала ровно то, что и Гаврилов. Гринишак закономерно отдали под суд, а ребенка - приемным родителям. Ни океанариума, ни встреч с губернатором Московской области. Комментарии в сети были очевидны – бессердечная кукушка, таких стерилизовать надо, отнять ребенка, посадить, расстрелять.

              Хочется задать вопрос не из области биологии, а из психологии – чем так критично отличаются мать и отец, что первая, выбросив ненужного ребенка подвергается тотальной обструкции, а второй – вызывает сочувствие и обещание обеспечить его работой? Напомним, Конституция и Семейный кодекс считают, что ничем. Да и сами мужчины справедливо заявляют, что могут не хуже матерей воспитывать и содержать своих детей.

              На первый взгляд, произошла лубочная история с хэппи-ендом: всем детям не поможешь, но тут власть повернулась к народу лицом и дала героическому отцу не рыбу, но удочку. Да только между строк этой истории сквозит отношение к мужчине не как к полноценному родителю, а как к существу, неспособному позаботиться о своих собственных детях. Ну мужик, что с него взять! Надо помогать. Так мужчины тормозят на дороге, когда видят хрупкую барышню, в растерянности кружащую вокруг машины со спущенным колесом. Она ведь женщина, куда ей с колесом справиться!

              В радикальной феминистской среде модно возмущаться менсплейнингом – такой специальной манерой разговора, при которой мужчина снисходительно общается с женщиной, как с заведомой дурочкой. Но нам срочно нужен термин, стигматизирующий обращение к 41-летнему здоровому мужчине, как к недееспособному существу, как к человеку третьего сорта.

              Я намеренно не углубляюсь в дебри семейной жизни Гавриловых, в результате которых дети остались с отцом. Сейчас не важно, действительно ли он бил и пытал свою жену, сколько раз до этого бросал детей в приютах. Это замылит основную мысль, ведь дети могут остаться с абсолютно любым отцом – и с алкоголиком, и с бездельником, и с нормальным адекватным человеком. В каждой ситуации лучше разбираться индивидуально, а не грести всех по половому признаку. Если мужчина остался с детьми, это еще не делает его героем. Если он этих детей подбросил, как котят, то это не «его довели». Он либо справляется со своими родительскими обязанностями, либо нет. И если он совершает преступление против детей (а оставление в опасности – это уголовная статья), то не надо это поощрять на высоком губернаторском уровне.

              В конце концов, когда следующий адекватный мужчина придет в суд с просьбой определить место проживания ребенка с отцом, не нужно давать оппонентам такое оружие, как прецедент с Гавриловым (право у нас не прецедентное, но такие истории бесследно не проходят).

              Не изобретайте велосипед. Для общественного умиления лучше фотографироваться с котиками и не пренебрегать равенством и Конституцией.


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