Оставивший детей в Шереметьево отец извинился

Виктор Гаврилов, бросивший сыновей в московском аэропорту Шереметьево, извинился перед детьми, объяснив свой поступок опасениями, что мальчики повторят его судьбу.

Гаврилов заявил в видеообращении, опубликованном на YouTube Следственным комитетом, что «проявил слабость, испугался, что не справлюсь», потому оставил детей в аэропорту, «зная и понимая, что вокруг много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта», которые смогут помочь.

Он был уверен, что в Шереметьево сыновьям «не угрожает опасность».

«Я надеялся найти работу и вернуться за вами, чтобы никогда больше не расставаться, чтобы дать вам ту жизнь, которой не было никогда у меня», – сказал задержанный, попросив прощения у «любимых сыновей».

Напомним, в воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту Шереметьево двух мальчиков, пяти и восьми лет. У детей был рюкзак с документами, в числе которых свидетельства о рождении, а также записка от отца.

Было возбуждено уголовное дело. Через некоторое время отец детей пришел с повинной к следователям. Он попросил уполномоченнцю по правам ребенка Анну Кузнецову не отдавать сыновей матери.

Позже была найдена мать мальчиков. Сообщалось, что она хочет забрать детей в новую семью.

Также СМИ опубликовали переписку девушки с бывшей однокурсницей, где она обвиняла мужа в избиении.