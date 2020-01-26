Отец оставил двоих сыновей в Шереметьево

Следователи проводят проверку по факту оставления мужчиной двоих сыновей, пяти и восьми лет, в аэропорту Шереметьево, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сказала Марковская ТАСС.

В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 года рождения. Отца разыскивает полиция, детей доставили в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции, затем они будут переданы в медучреждение.

Как сообщила директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова, сотрудники Шереметьево обеспечили детей питанием. У мальчиков при себе рюкзак с документами, в числе которых свидетельства о рождении, а также записка от отца.