Мать оставленных в Шереметьево детей захотела забрать их в новую семью

Мать детей, которых оставили в московском аэропорту Шереметьево, может забрать их в новую семью, сообщили в министерстве соцзащиты Хабаровского края.

«Женщина сейчас беременна третьим ребенком, она, ее новая семья готова забрать детей себе», – пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Там добавили, что решение о передаче детей примут органы опеки и попечительства.

В ведомстве намерены оказать содействие в возвращении детей к матери. На данный момент решаются вопросы по перевозке детей. В министерстве выразили надежду, что все разрешится в течение трех дней. Сама женщина не может отправиться за детьми по состоянию здоровья.

Семья, где живет мать этих детей, – благополучная. Отмечается, что женщина не знала, что детей увозят в другой город.

Напомним, в воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту Шереметьево двух мальчиков, пяти и восьми лет. У детей при себе был рюкзак с документами, в числе которых свидетельства о рождении, а также записка от отца.

По факту оставления детей в Шереметьево возбудили уголовное дело.