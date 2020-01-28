Оставивший детей в Шереметьево мужчина пришел с повинной

Мужчина, который ранее оставил двух своих сыновей в аэропорту Шереметьево с документами и запиской, пришел к следователям в городе Батайске Ростовской области с повинной.

«Он сам пришел с повинной в Батайский следственный отдел СК РФ по Ростовской области. Сдался, дал признательные показания», – сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту Шереметьево двух мальчиков, пяти и восьми лет. У детей при себе был рюкзак с документами, в числе которых свидетельства о рождении, а также записка от отца.

По факту оставления детей в Шереметьево возбудили уголовное дело. Позже была найдена мать мальчиков. Сообщалось, что хочет забрать детей в новую семью.

Кроме того, СМИ опубликовали переписку девушки с бывшей однокурсницей, где она обвиняла мужа в избиении.