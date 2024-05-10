Российский футбол продолжает грезить Европой

На недавно прошедшем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) наконец-то были сообщены официальные планы на будущее. Впрочем, ничего нового для людей в теме сказано не было.

В РФС по сути признали, что про отборочный турнир на Чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Мексике и Канаде, можно забыть. Мол, отобраться на следующий мундиаль можно было путём своевременного перехода в Азию, но этот путь считается нецелесообразным. Что правильно.

Тем не менее в РФС ничего не сказали об ответственности лиц, из-за которых Россия уже пропустила несколько лет официальных соревнований, и, видимо, пропустит ещё. Даже банальные извинения перед фанатами не видятся футбольным чиновникам чем-то необходимым. А они явно пригодились бы, учитывая, что федерация не видит возможности попасть и на Евро-2028, планируя вернуться в официальное русло только осенью 2028-го, когда начнётся отбор на ЧМ-2030. Важно понимать, что в это время квалификация начинается в Европе, а в Азии – годом ранее. Получается, что союз смотрит только в сторону УЕФА.

Резюме простое: РФС будет проводить под 10 товарищеских матчей сборной каждый год, возможно организует какой-то отдельный коммерческий турнир (чего в нашей истории ещё не было), и всё это время будет ждать отмашки от Европы со словами «возвращайтесь к нам, мы всегда были друзьями». Пока же, по словам главы РФС Александра Дюкова, чиновники из УЕФА и ФИФА хотят вернуть Россию, но против выступают правительства. Но положительные новости, мол, есть – российских юношей допустили до турниров в 2024 году, и Российский футбольный союз надеется, что положительные тренды продолжатся.

И хотя в РФС не любят что-то объяснять человеческим языком, который понятен всем болельщикам, путь в Азию действительно губителен. По нескольким причинам. Во-первых, уход под азиатское крыло ничего не гарантирует, что признал и сам Дюков. Это логично, ведь сегодня условные вьетнамцы и корейцы скажут, что спорт вне политики и Россию надо допустить к отбору на Чемпионат мира-2026, а завтра заявят совсем наоборот – в чем можно не сомневаться.

Во-вторых, пострадают российские клубы. В азиатских соревнованиях сегодня нет даже близких к европейским призовых. Перелёты гораздо дороже. Лимиты на легионеров другие. Зрелищность почти везде на уровне 90-х. В общем, никому это не надо, и приведёт только к огромным издержкам и необходимости распродавать иностранных игроков по бросовым ценам. Тот же «Зенит» явно будет не в восторге от азиатских инициатив.

В-третьих, уйдя в Азию, будет невероятно сложно вернуться в УЕФА, чисто по юридическим причинам. А это возвращение никуда не денется. После СВО или во время – это уже другой вопрос.

Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию российский футбол не уйдет, хотя чисто теоретически РФС оставляет такую возможность. Не будет и потому, что для возможного участия в отборе к ЧМ-2026 в Азию надо было уходить «ещё вчера». А раз этот вопрос схлопнут, то и планы понятны. Остаётся только ждать, когда все наладится с Европой.