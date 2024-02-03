Третьяк, Карякин, Фетисов стали новыми героями «Аллеи славы» на ВДНХ

Лично заложили свои подлинные золотые медали в экспозицию олимпийский чемпион, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, двухкратный обладатель Кубка мира Евгений Шаронов; олимпийский чемпион, чемпион Европы, чемпион Игр дружбы Валерий Тихоненко; победитель Олимпийских игр, чемпион мира, чемпион Европы Игорь Лавров, олимпийский чемпион, обладатель Кубка мира, двухкратный победитель Мировой лиги Тарас Хтей; девятикратный чемпион мира Дмитрий Савельев; чемпионка мира, чемпионка Европы Татьяна Кутергина (Фердман), а также обладатель Кубка мира ФИДЕ, чемпион мира по быстрым шахматам, чемпион мира по блицу Сергей Карякин.

Среди героев новой экспозиции «Аллеи славы» – трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, девятикратный чемпион Европы Владислав Третьяк.

«Мы – единая семья: спортсмены, тренеры, болельщики. И сейчас, когда звучал гимн России, мы вместе вспоминали наши победы. Мы сделали все возможное и невозможное, чтобы прославить свою страну. Россия – спортивная держава. Мы любим свою страну и гордимся, что выросли здесь. И мы всегда стремились доставить удовольствие миллионам болельщиков, которые поддерживали нас на пути к спортивным высотам», – подчеркнул легендарный хоккеист.

Еще одна стела «Аллеи славы» посвящена двухкратному олимпийскому чемпиону, семикратному чемпиону мира, трехкратному обладателю Кубка Стэнли Вячеславу Фетисову, который передал в экспозицию свою первую золотую олимпийскую медаль.

«За время моей спортивной карьеры мне везло с партнерами. Наша пятерка – Крутов, Ларионов, Макаров, Касатонов и Фетисов, мы были самой крутой командой по взаимодействию, потому что коллективное творчество, умение творить, братские отношения внутри команды – это комбинация, которую победить невозможно. Мне повезло с тренерами: нас наставлял великий Тарасов. И самое главное – с болельщиками. Поверьте, мы побеждали для вас и для своих семей. Я уверен, что у нас еще будут большие победы, хоккей – наша игра. Играйте в хоккей, а мы будем делать все для того, чтобы вам было легче», – отметил Фетисов.

В день открытия новой экспозиции на катке ВДНХ также прошел мастер-класс с Вячеславом Фетисовым, который поделился опытом и дал ценные практические советы юным хоккеистам.

Свои медали для экспозиции передали олимпийская чемпионка, бронзовый призер Олимпийских игр, двухкратная чемпионка Европы Ирина Сумникова и олимпийская чемпионка, серебряный призер Олимпийских игр, победительница 22 турниров WTA Елена Дементьева. За Дементьеву медаль заложил член правления, председатель тренерского совета Федерации тенниса России Геннадий Жуков.

В день открытия новых стел уже по традиции состоялись интервью с героями новой экспозиции. Гандболист Игорь Лавров поделился воспоминаниями, как начинал тренироваться у своего отца, заслуженного тренера России Виктора Лаврова, объяснил, что повлияло на его решение пойти в профессиональный спорт. Волейболист Тарас Хтей рассказал, какие условия необходимы для победы в волейболе. Кроме того, спортсмен, который является многодетным отцом, отметил, как важна роль родителей: необходимо поддержать в детях стремление заниматься спортом, но при этом не навязывать какие-либо интересы

«Аллея славы» в честь достижений российских атлетов на мировой арене открылась 6 декабря 2023 года экспозицией о победах в боевых искусствах. Позже появились стелы с именами чемпионов в зимних, летних, водных видах спорта, стрелковом спорте и фехтовании.