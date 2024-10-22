Российский спорт избавляют от конфликтов

Отставка президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова и других сильных руководителей федераций (Ирины Винер и Владимира Сальникова) обещает большие изменения. Прежде всего это говорит о том, что государство наконец-то начнет жестко контролировать спорт.

Вероятнее всего, следующим президентом ОКР станет министр спорта Михаил Дегтярев. Владимир Путин поддержал его решение выдвинуть свою кандидатуру. Таким образом, намечается совмещение постов, что уже происходило в советские времена. В СССР Олимпийский комитет всегда возглавлял либо председатель спорткомитета, либо его зам. И всё прекрасно работало. Другое дело – к чему это приведет сегодня?

Теперь нас ждет полная управляемость спортом со стороны власти. Кто-то скажет, что государство и так всегда рулило процессом, но это не совсем так. Ранее отдельные спортивные федерации имели достаточно свободы действий. Отныне будет не так – как минимум с точки зрения доступа к финансированию. Плюсом будет и то, что министр спорта и глава ОКР в одном лице получит больше возможностей и полномочий решать задачи в регионах, что находится в русле госполитики. Неслучайно в послании Федеральному собранию Путин дал поручение вводить минимум 350 спортивных объектов ежегодно только в малых городах, причем финансирование на эти цели уже заложено.

А главный плюс возможного назначения Дегтярева состоит в том, что министр спорта не будет конфликтовать с президентом ОКР. Исчезнут споры об отправке или не отправке атлетов на международные соревнования под нейтральным флагом. Предыдущая чехарда мнений приводила только к хаосу и непониманию – и уж точно не шла на пользу отечественному спорту. Теперь будет единая позиция. Какая? Думаю, что Дегтярев, будучи довольно жестким политиком, запретит выступления под нейтральным флагом или как минимум выскажет негативное отношение к этому, давая намек спортсменам.

Но это не все плюсы. Еще один заключается в объединении федераций, которое уже постепенно происходит. Например, глава РЖД Олег Белозеров взял бразды правления Федерацией гимнастики, в которую вошли сразу спортивная и художественная гимнастика, а также акробатика и прыжки на батуте. При этом в отставку отправилась Ирина Винер, всегда считавшаяся вечной.

Создана и новая федерация водных видов спорта, которую курирует предприниматель Дмитрий Мазепин. В ближайшее время должны объединиться и лыжники, хотя президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе выступила категорически против. Также ходят слухи о слиянии фигуристов и конькобежцев, но и эта идея радует не всех.

Очевидно, что слияния федераций приводят к объединению ресурсов и улучшению общей управляемости. Об этом говорит и мировой опыт: основная масса государств, которые добились больших успехов в тех или иных видах, предпочитают развиваться под эгидой единых организаций. Хотя, безусловно, главы федераций, работающих вполне себе успешно, не понимают подобных трансформаций. Но если система решает действовать именно так, других вариантов нет. Дегтярев же будет пытаться навести порядок там, где его нет с советских времен.

Также стоит понимать, что некоторые объединенные организации закрепляют за сильными управленцами и бизнесом не случайно. Председатель правления РЖД в гимнастике или председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков в легкой атлетике дадут федерациям финансовую устойчивость и улучшение материально-технической базы. А ведь именно эти проблемы десятилетиями считались самыми существенными.

Так что происходящую трансформацию и возврат к прежней системе стоит только приветствовать – если судить по успехам советских атлетов и гигантской инфраструктурной базе, созданной в СССР. Но как это будет реализоваться теперь – покажет только время.

Единственный очевидный минус будет заключается в реакции Международного олимпийского комитета (МОК), который гарантированно сочтет это вмешательством российских властей в дела общественной спортивной организации. Но если учитывать политизированность нынешнего МОК, качество его управления и степень влияния на него недружественных нам государств, то его мнение нам должно быть глубоко безразлично. Возгласы западных чиновников просто никто не услышит. И правильно.