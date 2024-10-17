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Дегтярев заявил об отсутствии планов объединять Минспорт и ОКР
Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента Олимпийского комитета России. При этом он подчеркнул, что объединять Минспорт и ОКР не планируется.
Дегтярев отметил, что Олимпийская хартия «позволяет национальным олимпийским комитетам на Олимпийском собрании избрать представителя публичной власти», передает ТАСС.
«По российскому законодательству как чиновник вашей номенклатуры я должен попросить разрешения. Если вы разрешите, готов выдвинуться. Если дальше смотреть, полностью разделяю то, что сказал Виталий Георгиевич (Смирнов, почетный президент ОКР) об автономности ОКР», – сказал Дегтярев, отвечая на соответствующий вопрос президента России Владимира Путина.
Путин заявил о том, что не возражает против кандидатуры Дегтярева.
При этом Дегтярев подчеркнул, что необходимо сохранить автономность Олимпийского комитета России. По его словам, нужно понимать, что «национальный олимпийский комитет – это самоуправляемая некоммерческая организация». «Совмещение возможно, один человек на два кресла на некоммерческой основе – это абсолютно рабочая схема», – отметил он.
Дегтярев заявил, что возвращение в олимпийское движение и восстановление в правах всех спортсменов являются основной задачей, Министерство спорта и Олимпийский комитет России готовы к диалогу с Международным олимпийским комитетом.
«Нужно вести диалог, нужно прекратить друг друга оскорблять, сотрясать кулаками, встречаться и начинать встречное движение», – сказал министр, заверив, что Россия не собирается «хлопать дверью» или «бряцать словесным оружием». «В юридическую плоскость переносим все наши отношения», – пояснил он.
Также Дегтярев призвал перестать критиковать Международный олимпийский комитет за церемонию открытия Олимпиады в Париже, подчеркнув, что «страна, не МОК, делает церемонию открытия, посылает миру смысл». «Такие смыслы послала Франция миру, нам они неприятны, мы в Сочи послали миру другие смыслы, основанные на нашей русской истории про любовь», – сказал он.
На днях действующий президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков инициировал досрочные выборы нового руководства ОКР, после которых он планирует покинуть пост президента организации в декабре.