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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Биохимия определит экономику счастья

    Отказ от ВВП как главного экономического показателя обсуждается давно. В основном все крутится вокруг понимания, что растить надо не некую абстрактную цифру – это неизбежно превращается в самоцель. Растить надо счастье людей.

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    17 октября 2024, 21:54 • Новости дня

    Путин поддержал кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил о том, что не возражает против кандидатуры министра спорта Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России, предложенной на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

    Соответствующее предложение было выдвинуто президентом Федерации тенниса РФ Шамилем Тарпищевым. «Предложение, действительно, заслуживает самого внимательного рассмотрения. Надо подумать, вы правы», – сказал Путин. Он также добавил, что в современных условиях такое решение может быть оправданным, передает ТАСС.

    Ранее Тарпищев предложил кандидатуру министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пост президента ОКР. «Наступило время консолидировать усилия в спортивной деятельности. Назрел вопрос рассмотрения возможности, чтобы наш министр Дегтярев выдвинул свою кандидатуру на пост президента Национального олимпийского комитета. Власть в одних руках, возможно, позволит эффективнее работать на благо нашей Родины», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Станислав Поздняков инициировал досрочные выборы нового руководства Олимпийского комитета России (ОКР), после которых он планирует покинуть пост президента организации в декабре. Он оценивал перспективы участия российских спортсменов в Олимпиаде, подчеркивая важность этого вопроса для российской спортивной общественности.

    17 октября 2024, 19:17 • Новости дня
    Путин: Власти будут и дальше повышать доступность массового спорта
    Путин: Власти будут и дальше повышать доступность массового спорта
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на презентации новых спортивных объектов заявил о планах улучшить доступность спортивных занятий для граждан.

    «Обязательно будем и дальше повышать доступность и массового спорта, массовых спортивных движений. И конечно, создавать условия для эффективной подготовки профессиональных спортсменов, в том числе по адаптивным видам спорта. Я уверен, что общими усилиями бизнеса, государства, общества мы сможем добиться всех намеченных целей», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Путин сообщил о планах ежегодно возводить 350 спортивных объектов в малых населенных пунктах, а также принял участие по видеоконференции в открытии новых спортивных объектов в различных регионах страны.

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    17 октября 2024, 18:53 • Новости дня
    Путин анонсировал ежегодное строительство 350 спортобъектов в малых городах
    Путин анонсировал ежегодное строительство 350 спортобъектов в малых городах
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил о планах ежегодно возводить 350 спортивных объектов в малых населенных пунктах.

    Это решение было озвучено в ходе церемонии открытия новых спортивных объектов, которую президент провел по видеосвязи, сообщает ТАСС.

    Путин отметил, что строительство будет осуществляться с использованием федеральной поддержки, и подчеркнул, что речь идет об универсальных спортивных комплексах и быстровозводимых площадках. «В планах ежегодно строить только за счет федеральной поддержки не менее 350 спортивных объектов. В первую очередь – в малых городах и селах», – сказал он.

    Глава государства также уточнил, что на реализацию этой программы из федерального бюджета будет выделено 65 млрд рублей в течение ближайших шести лет. Это позволит не только развивать спортивную инфраструктуру в небольших населенных пунктах, но и активно вовлекать местное население в занятия спортом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел видеоконференцию, на которой ему представили новые спортивные объекты, открытые в различных регионах страны.

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    17 октября 2024, 13:40 • Видео
    «Теперь Украина воюет с тремя странами»

    «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

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    17 октября 2024, 18:20 • Новости дня
    Путин заявил о росте числа занимающихся спортом россиян

    Путин заявил об увеличении числа занимающихся спортом россиян до 56,8%

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что число граждан, занимающихся спортом на регулярной основе, увеличилось с 40% до 56,8% благодаря развитию спортивной инфраструктуры.

    Глава государства пояснил, что с 2019 года из федерального бюджета на развитие спортивных объектов было выделено около 160 млрд рублей.

    «Как результат, за последние годы у нас в разы увеличилось число граждан, которые систематически занимаются спортом, в целом более внимательно и ответственно относятся к своему здоровью – с 40% до 56,8% увеличилось количество тех наших граждан, которые на регулярной основе занимаются спортом. Но этого пока недостаточно. Надо работать дальше», – приводит его слова Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин посетил новый центр фехтования в Уфе.

    Напомним, в четверг российский лидер прибыл в Уфу, его предыдущий визит в Башкирию состоялся в январе 2023 года.

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    17 октября 2024, 21:47 • Новости дня
    Путин заявил, что плата за спорт не позволила бы ему стать мастером спорта СССР

    Путин: Если бы в свое время за все приходилось платить, я никогда бы не выполнил норматив мастера спорта

    Путин заявил, что плата за спорт не позволила бы ему стать мастером спорта СССР
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил недовольство коммерциализацией детского спорта, отметив, что он не смог бы стать мастером спорта СССР по самбо и дзюдо, если бы нужно было за все платить, как сейчас.

    «Люди, с которыми я общаюсь, спортсмены наши, хоккеисты выдающиеся мне с горечью говорят: на «подкатку» не пришел мальчишка, денег за подкатку так называемую не заплатил – все, на площадку не выпускают. Я говорю: а как же, все заинтересованы в том, чтобы результаты были? Да, заинтересованы – но в получении денег за подкатку больше заинтересованы, и не выпускают на площадку, вот и дело с концом», – рассказал Путин в ходе своего выступления на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

    По его словам, в современных условиях люди должны и могут соучаствовать в софинансировании. «Но меру надо знать во всем. У нас подчас меры никто, краев не чуют и не чувствуют, вот в чем все дело», – подчеркнул президент.

    «Я вам честно скажу: если бы в свое время, когда я активно спортом занимался, вот так бы за все приходилось платить, я никогда бы не выполнил норматив мастера спорта Советского Союза по самбо и никогда бы не выполнил норматив мастера спорта СССР по дзюдо. Это не такое уж выдающееся достижение, как у многих находящихся здесь, в этом зале, – мастер спорта Советского Союза – ну, кое-что. Но я бы не выполнил норматив такой, если бы за все надо было платить, как сегодня в некоторых случаях. В моей семье не было лишней копеечки, чтобы за все платить. Надо с этим разобраться как следует», – заявил Путин.

    «В отношении детей из малообеспеченных и многодетных семей никаких так называемых взносов быть не должно, не может быть. Особенно когда речь идет о выполнении нормативов, разрядов», – добавил глава государства. По его словам, государству хватит денег на то, «чтобы обеспечить самое главное».

    «Нужно уходить от избыточного финансирования со стороны граждан, неоправданного. Мы обязаны поддерживать тех, кто уже выбрал спорт», –  отметил Путин.



    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выступил на презентации новых спортивных объектов, где подчеркнул важность улучшения доступности спортивных занятий для граждан, а также отметил необходимость развития инфраструктуры для массового спорта.

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    17 октября 2024, 17:15 • Новости дня
    Путин прибыл в Уфу

    Путин прилетел в Уфу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Уфу, его предыдущий визит в Башкирию состоялся в январе 2023 года.

    Об этом сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин в январе 2023 года приезжал в Уфу, чтобы проститься с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым.

    Ранее, в августе 2021 года, Путин также приезжал в Башкирию. Тогда он посетил Абзелиловский район, где участвовал в открытии завода по производству сухих строительных смесей.

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    17 октября 2024, 15:28 • Новости дня
    Анонсирована встреча Путина с руководителями СМИ стран БРИКС

    Кремль сообщил о встрече Путина с руководителями СМИ стран БРИКС 18 октября в Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин 18 октября в Москве проведет встречу с руководителями ведущих средств массовой информации стран – участниц БРИКС, сообщила пресс-служба Кремля.

    Мероприятие пройдет в преддверии саммита БРИКС, который состоится в Казани с 22 по 24 октября, говорится на сайте Кремля.

    В рамках встречи стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества в медийной сфере, а также возможные совместные проекты и инициативы. Россию на данном мероприятии будет представлять генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

    Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Путин примет участие в Деловом форуме БРИКС 18 октября в Москве, где также ожидаются видеообращения лидеров других стран. Он также уточнил, что саммит БРИКС будет состоять из заседаний стран-членов и формата «аутрич»/«БРИКС плюс», которые обсудят темы глобального развития и безопасности.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что перед саммитом БРИКС в Казани 22–24 октября будут попытки отговорить лидеров от участия, несмотря на интерес стран в модели отношений, предложенной Россией.

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    17 октября 2024, 19:56 • Новости дня
    Путин наградил президента Азиатской шахматной федерации орденом Дружбы
    Путин наградил президента Азиатской шахматной федерации орденом Дружбы
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе XII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» президент России Владимир Путин провел беседу с президентом Азиатской шахматной федерации шейхом Султаном бен Халифой Аль Нахайяном, а также вручил ему орден Дружбы.

    В апреле этого года указом главы российского государства шейх Султан бен Халифа Аль Нахайян был награжден орденом Дружбы за вклад в популяризацию шахмат. Вручение награды стало признанием усилий Азиатской шахматной федерации в развитии шахмат как в России, так и на международной арене, говорится в Telegram-канале Кремля.

    На форуме Путин вручил ему государственную награду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин ранее подчеркнул необходимость очищения спорта от политизации, указав на важность предотвращения раскола международного спортивного сообщества.

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    17 октября 2024, 18:28 • Новости дня
    Путину презентовали новые спортивные объекты регионов

    Путину представили новые спортивные объекты в Уфе, Перми и других городах России

    Tекст: Ольга Иванова

    Президенту России Владимиру Путину по видео-конференц-связи представили спортивные объекты, открытые в 2024 году в различных регионах России, включая комплексы для гребного слалома и адаптивных видов спорта.

    В Уфе заработал комплекс сооружений для гребного слалома, а в Нефтекамске введен в эксплуатацию спорткомплекс «Амфибия», передает Telegram-канал Кремля.

    В Перми начал работу многофункциональный спортивный комплекс «Энергия», который предназначен для проведения различных спортивных мероприятий. В Дзержинске Нижегородской области был открыт региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

    Кроме того, по программе «Газпром – детям» в Туле возведен многофункциональный спортивный комплекс «Тулица», а в Южно-Сахалинске открылся центр водных видов спорта «Волна». Эти объекты призваны улучшить спортивную инфраструктуру и предоставить жителям регионов больше возможностей для занятий спортом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в Уфу, его предыдущий визит в Башкирию состоялся в январе 2023 года.

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    17 октября 2024, 19:09 • Новости дня
    Путин призвал не допустить раскола международной спортивной семьи

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на форуме в Уфе подчеркнул важность очищения спорта от политизации и предотвращения раскола международного спортивного сообщества.

    Он подчеркнул необходимость очистить спорт от политизации и предотвратить раскол международной спортивной семьи. «Перспективы, завтрашний день мирового спорта действительно нуждаются в серьезном, предметном обсуждении», – отметил Путин, добавив, что спорт должен быть свободен от «вульгарной политизации, от двойных стандартов и дискриминации по признаку гражданства и национальности атлетов», сообщает ТАСС.

    Также на встрече с участниками турнира для ветеранов СВО «Герои нашего времени» Путин отметил, что политизация спорта затрагивает даже российских паралимпийцев, которым не дают нормально выступать. По его словам, это создает дополнительную мотивацию для победы. Он обратился к ветеранам СВО с пожеланием успехов: «Я хочу вам пожелать всего самого доброго. Уверен: у вас и раньше все получилось – и сейчас все получится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявлял, что число граждан, занимающихся спортом на регулярной основе, выросло с 40% до 56,8% благодаря развитию спортивной инфраструктуры.

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    17 октября 2024, 19:25 • Новости дня
    Путин пообещал поддержку получившим ранения участникам СВО

    Путин заявил о полной поддержке раненых участников специальной военной операции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин пообещал, что страна сделает все для поддержки участников специальной военной операции, включая тех, кто получил травмы и ранения.

    «Безусловно, хочу вас заверить: будем делать все для того, чтобы вас поддержать», – сказал Путин на встрече с участниками турнира для ветеранов СВО «Герои нашего времени», передает РИА «Новости».

    Путин на встрече с участниками турнира также заявил, что страна всегда будет помнить подвиги бойцов СВО.

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    17 октября 2024, 18:04 • Новости дня
    Путин посетил центр фехтования в Уфе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин посетил новый центр фехтования в Уфе, который открылся сегодня, сообщает пресс-служба Кремля.

    Как пишет Telegram-канал Кремля, открытие центра прошло в торжественной обстановке, и в этот же день стартовали международные соревнования по фехтованию «Сабля Салавата».

    Решение о строительстве центра было принято в 2021 году после завершения Олимпийских игр в Токио. В Башкирии много именитых фехтовальщиков, включая олимпийцев и паралимпийцев, что стало одним из факторов для создания современного комплекса.

    Центр фехтования располагается на площади более 6,2 тыс. квадратных метров и способен одновременно принять 250 человек. Он включает универсальные и специализированные залы для тренировок и соревнований, спортивные залы, тренажерный зал, комнату отдыха с бассейном, мастерскую по ремонту оружия и экипировки, а также конференц-зал для проведения мероприятий.

    В четверг Владимир Путин прибыл в Уфу, его предыдущий визит в Башкирию состоялся в январе 2023 года.

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    17 октября 2024, 19:01 • Новости дня
    Путин: Вся Россия всегда будет помнить подвиги бойцов спецоперации

    Путин заявил, что Россия всегда будет помнить подвиги бойцов СВО

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками турнира для ветеранов СВО «Герои нашего времени» отметил, что страна всегда будет помнить подвиги бойцов специальной военной операции.

    «Вся Россия вас будет помнить. Постоянно. Всегда», – подчеркнул глава государства, обращаясь к ветеранам, передает ТАСС.

    Путин отметил, что люди с таким характером, как у бойцов СВО, которые не побоялись идти под пули, не могут быть остановлены в своем развитии, даже несмотря на тяжелые травмы, полученные в ходе боевых действий.

    Турнир организован Паралимпийским комитетом России, движением «Здоровое Отечество» и Федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, говорится на сайте Кремля.

    В соревнованиях, проходящих с 17 по 19 октября, принимают участие команды из восьми регионов: Башкортостана, Удмуртии, Татарстана, Пермского и Свердловского краев, а также Челябинской, Самарской и Оренбургской областей. В турнире участвуют 61 человек, которые соревнуются в шести видах спорта: настольный теннис, волейбол сидя, армрестлинг, стрельба из лука, стрельба из электронного оружия и пауэрлифтинг.

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    17 октября 2024, 20:48 • Новости дня
    Путин начал заседание Совета по спорту

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по спорту, где основной темой обсуждения стала роль негосударственных организаций в развитии физической культуры и спорта в стране.

    «Оказанием физкультурно-оздоровительных услуг, проведением соревнований разного уровня, спортивной подготовкой сегодня в России занимается свыше 92,5 тыс. негосударственных организаций», – приводит его слова Telegram-канале Кремля.

    Ранее президент России Владимир Путин на презентации новых спортивных объектов заявил о планах улучшить доступность спортивных занятий для граждан.

    В четверг Владимир Путин сообщил о планах ежегодно возводить 350 спортивных объектов в малых населенных пунктах, а также принял участие по видеоконференции в открытии новых спортивных объектов в различных регионах страны.

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    17 октября 2024, 21:10 • Новости дня
    Путин призвал продолжать подготовку спортсменов, несмотря на отстранение России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту заявил, что необходимо продолжить подготовку профессиональных спортсменов, несмотря на отстранение России от международных соревнований.

    По его словам, «вынужденная пауза в широком участии российских атлетов в международных соревнованиях» не должна «снижать качество подготовки новых поколений спортсменов, ослаблять контроль в части правил проведения соревнований, медицинского и медико-биологического сопровождения спорта», говорится в Telegram-канале Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил о планах улучшить доступность спортивных занятий для граждан, а также сообщил о намерении ежегодно возводить 350 спортивных объектов в малых населенных пунктах и принял участие по видеоконференции в открытии новых спортивных объектов в различных регионах страны.

    Ранее семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала, что иностранные спортсмены пишут, что им не хватает российской сборной на международных турнирах.

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    17 октября 2024, 21:44 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости корректировки работы Олимпийского комитета России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта заявил о необходимости корректировки работы Олимпийского комитета России (ОКР) в целях активизации международного сотрудничества.

    «В коррективах нуждается и деятельность Олимпийского комитета России, – отметил российский лидер. – Несмотря на все известные проблемы, важно наращивать усилия по линии международного сотрудничества, работать со всеми заинтересованными партнерами, вести творческую, содержательную, просветительскую работу по продвижению универсальных ценностей спорта, прежде всего среди молодежи», передает ТАСС.

    Путин также подчеркнул важность совершенствования системы управления спортом в России. По его словам, работа в этой области выявила необходимость более четкого взаимодействия государственных и общественных организаций, компаний и предпринимателей, работающих в сфере физической культуры и спорта. Он отметил, что ресурсы государства и общества должны быть направлены на достижение национальных целей развития и обеспечение прозрачности в данной сфере.

    В четверг Путин заявил, что необходимо продолжить подготовку профессиональных спортсменов, несмотря на отстранение России от международных соревнований.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что связь между Олимпийским комитетом России и Международным олимпийским комитетом фактически утрачена в условиях кризиса олимпийского движения.

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      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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