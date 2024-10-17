Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь Москва будет требовать не только нейтрального статуса. Теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными, не только политическими.6 комментариев
Путин поддержал кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР
Президент России Владимир Путин заявил о том, что не возражает против кандидатуры министра спорта Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России, предложенной на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
Соответствующее предложение было выдвинуто президентом Федерации тенниса РФ Шамилем Тарпищевым. «Предложение, действительно, заслуживает самого внимательного рассмотрения. Надо подумать, вы правы», – сказал Путин. Он также добавил, что в современных условиях такое решение может быть оправданным, передает ТАСС.
Ранее Тарпищев предложил кандидатуру министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пост президента ОКР. «Наступило время консолидировать усилия в спортивной деятельности. Назрел вопрос рассмотрения возможности, чтобы наш министр Дегтярев выдвинул свою кандидатуру на пост президента Национального олимпийского комитета. Власть в одних руках, возможно, позволит эффективнее работать на благо нашей Родины», – отметил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Станислав Поздняков инициировал досрочные выборы нового руководства Олимпийского комитета России (ОКР), после которых он планирует покинуть пост президента организации в декабре. Он оценивал перспективы участия российских спортсменов в Олимпиаде, подчеркивая важность этого вопроса для российской спортивной общественности.