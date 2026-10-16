Кухарук: Сотрудники атакованного дроном завода в Югре не пострадали

Кухарук: Работники атакованного беспилотником завода в Югре не пострадали

Tекст: Вера Басилая

«Об обстановке в Сургутском районе. По данным оперативных служб, работники предприятия не пострадали в результате атаки беспилотника. На месте продолжают работать экстренные службы: они локализуют возгорание и обеспечивают безопасность территории», – написал Кухарук в «Максе».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу промышленный объект загорелся в ХМАО после атаки БПЛА.

Позже стало известно, что атакованный объект в Югре оказался гражданским.

В тот же день во Владимирской области отразили массированную атаку беспилотников.