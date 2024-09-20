Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.0 комментариев
Поздняков оценил перспективы участия россиян в Олимпиаде
Поздняков назвал сложным вопрос допуска россиян на Олимпиаду
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал сложным вопрос допуска российских спортсменов на зимние Олимпийские игры 2026 года из-за ограниченного числа международных федераций, допускающих россиян.
По его словам, основной проблемой остается малое число международных федераций, которые готовы допустить россиян на соревнования, передает ТАСС. Поздняков отметил, что перспективы более благоприятные в отношении Игр 2028 года. Он добавил, что в 2022 году даже не мог предположить возможный запрет на участие российских спортсменов в каком-либо статусе.
Кроме того, Поздняков прокомментировал предстоящие выборы президента Международного олимпийского комитета (МОК), которые пройдут в марте 2025 года в Греции. Он подчеркнул, что каждый из семи кандидатов имеет как положительные, так и отрицательные качества, однако важнейшим моментом является смена лидерства в организации. Действующий глава МОК Томас Бах покинет пост в связи с истечением срока полномочий. Поздняков выразил надежду, что смена руководства принесет положительные изменения в отношениях между МОК и Олимпийским комитетом России.
Ранее президент Всероссийской федерации парусного спорта Сергей Джиенбаев назвал условия отбора на Олимпиаду для россиян «плевком» со стороны Международной федерации парусного спорта. В свою очередь глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что условия допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в Париже напоминают расовую сегрегацию в США.