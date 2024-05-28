Мамедов сравнил условия допуска россиян на Олимпиаду с расовой сегрегацией в США

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, когда президент Франции говорит о том, что «Россия – наш враг», а мэр Парижа заявляет, что не ждет даже нейтральных российских атлетов, то это напоминает то, как ранее в США были таблички с надписью: «Вход только белым, неграм и собакам вход запрещен», передает ТАСС.

Мамедов добавил, что по аналогии с этим сейчас во Франции россиянам запрещают идти на церемонию открытия и накладывают массу других ограничений.

Он заявил также, что ехать на Игры стоит только тем спортсменам, у которых есть шанс на призовые места. «Я не могу понять тех, кто едет туда вообще без шансов. Зачем туда стремиться в таких нечеловеческих для нас условиях? Просто съездить и поболтаться в районе Олимпийской деревни, не увидев толком Париж? Зачем?» – добавил он.

Ранее Мамедов заявил, что российские фехтовальщики приняли решение не участвовать в Олимпийских играх (ОИ) в Париже, чтобы не допустить разделения внутри коллектива.