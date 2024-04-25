Мамедов объяснил решение российских фехтовальщиков не участвовать в Олимпиаде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ранее президент Европейской конфедерации фехтования Джорджио Скарсо в разговоре сообщил, что российские и белорусские фехтовальщики пропустят последний европейский квалификационный турнир к Олимпийским играм, который пройдет Люксембурге 26–28 апреля, передает ТАСС.

По словам Мамедова, раз российские спортсмены не едут на отбор, значит, что Олимпийские игры им не нужны, а Скарсо и его компания сделали все, чтобы россиян оттуда исключить.

Он добавил, что на последних двух Олимпиадах Россия взяла максимальное количество лицензий – 24, европейский отбор – это шесть видов программы по одному месту, гипотетически можно было поехать туда и взять шесть лицензий, а что сказать остальным 18 спортсменам, которые тренировались, выступали, защищали родину?

Также Мамедов рассказал о возможности молодым спортсменам выезжать на этапы Кубка мира.

«Я понимаю, что не давать возможности выезжать хотя бы на этапы Кубка мира – это, конечно, большой минус, поэтому мы решили, что наши спортсмены, те, кто может съездить, особенно молодые, будут выезжать, у них нет международной практики. Рано или поздно жизнь нормализуется, если наши молодые не будут готовы хотя бы частично, понятно, что они далеки от совершенства, то восстановление займет долгие-долгие годы. Это и так займет много времени, чтобы их вернуть на лидирующие позиции, к которым мы привыкли», – сказал Мамедов.

Ранее международная федерация фехтования (FIE) решила не поддерживать предложение украинской федерации о приостановке членства Федерации фехтования России (ФФР).