Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).6 комментариев
Мамедов объяснил решение российских фехтовальщиков не участвовать в Олимпиаде
Российские фехтовальщики приняли решение не участвовать в Олимпийских играх в Париже, чтобы не допустить разделения внутри коллектива, заявил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.
Ранее президент Европейской конфедерации фехтования Джорджио Скарсо в разговоре сообщил, что российские и белорусские фехтовальщики пропустят последний европейский квалификационный турнир к Олимпийским играм, который пройдет Люксембурге 26–28 апреля, передает ТАСС.
По словам Мамедова, раз российские спортсмены не едут на отбор, значит, что Олимпийские игры им не нужны, а Скарсо и его компания сделали все, чтобы россиян оттуда исключить.
Он добавил, что на последних двух Олимпиадах Россия взяла максимальное количество лицензий – 24, европейский отбор – это шесть видов программы по одному месту, гипотетически можно было поехать туда и взять шесть лицензий, а что сказать остальным 18 спортсменам, которые тренировались, выступали, защищали родину?
Также Мамедов рассказал о возможности молодым спортсменам выезжать на этапы Кубка мира.
«Я понимаю, что не давать возможности выезжать хотя бы на этапы Кубка мира – это, конечно, большой минус, поэтому мы решили, что наши спортсмены, те, кто может съездить, особенно молодые, будут выезжать, у них нет международной практики. Рано или поздно жизнь нормализуется, если наши молодые не будут готовы хотя бы частично, понятно, что они далеки от совершенства, то восстановление займет долгие-долгие годы. Это и так займет много времени, чтобы их вернуть на лидирующие позиции, к которым мы привыкли», – сказал Мамедов.
Ранее международная федерация фехтования (FIE) решила не поддерживать предложение украинской федерации о приостановке членства Федерации фехтования России (ФФР).