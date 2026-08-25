Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.0 комментариев
Россия подтвердила настрой на сотрудничество с Ватиканом по «детскому досье»
Москва и Святой Престол продолжат совместную работу над гуманитарными проблемами украинского конфликта, включая крайне чувствительное «детское досье», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Россия и Ватикан выразили готовность продолжить совместную работу по украинскому урегулированию, передает РИА «Новости».
Особое внимание стороны уделили решению гуманитарных вопросов, связанных с конфликтом.
«Подтвердили высокую оценку активной вовлеченности Ватикана в решении ряда острых гуманитарных вопросов в рамках конфликта на Украине. Подтвердили обоюдный настрой на продолжение двустороннего сотрудничества в этой сфере, в том числе по крайне чувствительному так называемому «детскому досье», – заявил глава российского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, руководитель министерства обратил внимание на действия украинских властей. По словам дипломата, Киев продолжает демонстрировать жестокость, осуществляя атаки, от которых страдают дети.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала визит секретаря Ватикана по международным делам Пола Ричарда Галлахера в Россию.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил планы сторон обсудить украинскую тематику.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил сохранение содержательного диалога между Москвой и Святым престолом.