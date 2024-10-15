Стало известно об уходе Позднякова с поста главы ОКР

Поздняков проведет досрочные выборы и покинет пост президента Олимпийского комитета

Tекст: Дмитрий Зубарев

Станислав Поздняков, действующий президент Олимпийского комитета России (ОКР), предложил провести досрочные выборы нового руководства комитета в декабре. После их проведения он намерен покинуть свой пост, сообщает ТАСС.

Поздняков возглавляет ОКР с мая 2018 года, и до проведения выборов он и его команда продолжат выполнять свои обязанности в полном объеме.

Поздняков выразил уверенность в том, что исполком ОКР на заседании 7 ноября поддержит его инициативу о назначении даты для проведения досрочных выборов. По его словам, геополитические вызовы, с которыми сталкивается Россия, требуют оптимизации управления ключевыми сферами, включая спорт высших достижений. Он подчеркнул, что роль государства в обеспечении эффективных результатов и создании новых форматов соревнований важна как никогда.

Поздняков отметил, что сейчас сложились своевременные экономические предпосылки для смены руководства и команды ОКР. Он акцентировал внимание на необходимости дальнейшего укрепления олимпийского движения в России и создания качественных условий для подготовки будущих поколений атлетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал сложным вопрос допуска российских спортсменов на зимние Олимпийские игры 2026 года из-за ограниченного числа международных федераций, допускающих россиян. Олимпийский комитет России отмечал, что солидарен с атлетами, которые не приемлют дискриминационные условия МОК, но российские спортсмены должны сами принимать решение об участии в Олимпиаде в нейтральном и «унизительном статусе».