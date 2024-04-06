ОКР поддержал позицию не приемлющих дискриминацию МОК спортсменов

Поздняков: ОКР встал на сторону российских спортсменов, для которых неприемлемы унизительные условия МОК

Tекст: Вера Басилая

В своем Telegram-канале Поздняков отметил, что в России отсутствует единое мнение по участию российских атлетов в Олимпиаде-2024 , и подчеркнул существенную разницу в подходах руководителей Министерства спорта России и ОКР по данному вопросу. Он заявил, что ОКР поддерживает спортсменов, для которых условия МОК «неприемлемы ни по сути, ни по форме».

По словам Позднякова, МОК воздвигает «разделительные линии», создавая унизительные условия для россиян. Он заявил, что только сами спортсмены должны принимать решение о своем участии в Олимпиаде.

До этого Поздняков назвал «командой иноагентов» решивших поехать на Олимпиаду теннисистов.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер предложила провести совет для принятия решения о неучастии в ОИ-2024.

Министр спорта России Олег Матыцин в свою очередь призвал избегать «обличительной риторики в адрес российских спортсменов, выступающих на международной арене».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что российские атлеты сами должны принимать решение об участии в ОИ, и, если они готовы, то пусть отправляются на соревнования.

