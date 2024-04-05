Песков высказался об участии российских спортсменов в Олимпиаде

Песков: Готовые к Олимпиаде спортсмены из России должны в ней участвовать

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы исходим из того, что уже несколько раз было сказано президентом: наши спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участии в Олимпийских играх», – отметил он, передает РИА «Новости».

Вместе с тем Песков признал не забывать об этическом вопросе и заявлении Международного олимпийского комитета о том, что спортсменам из России не потребуется подписывать какие-либо документы.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал «командой иноагентов» решивших поехать на Олимпиаду теннисистов.