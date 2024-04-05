Глава ОКР назвал «командой иноагентов» решивших поехать на ОИ теннисистов

Президент ОКР Поздняков назвал российских теннисистов «командой иноагентов» за желание ехать на ОИ

Tекст: Вера Басилая

Поздняков в своем Telegram-канале отметил, что с большим уважением относится к достижениям мастеров на кортах, но они большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают и говорят, что «играют за себя». Кроме того, теннисисты осуждают политику России и спецоперацию. По его словам, «наши подходы к сложившейся ситуации диаметрально противоположны».

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что будет считать россиян, которые выступят на Олимпиаде в Париже, «командой бомжей». Первая ракетка России Даниил Медведев не согласился с мнением Винер.

Кроме того, Винер назвала похоронным маршем музыку для спортсменов из России на Олимпиаде.