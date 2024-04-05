Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.0 комментариев
Глава ОКР назвал «командой иноагентов» решивших поехать на ОИ теннисистов
Президент ОКР Поздняков назвал российских теннисистов «командой иноагентов» за желание ехать на ОИ
Желающих выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже российских теннисистов следует считать «командой иноагентов», которые играют за себя, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
Поздняков в своем Telegram-канале отметил, что с большим уважением относится к достижениям мастеров на кортах, но они большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают и говорят, что «играют за себя». Кроме того, теннисисты осуждают политику России и спецоперацию. По его словам, «наши подходы к сложившейся ситуации диаметрально противоположны».
Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что будет считать россиян, которые выступят на Олимпиаде в Париже, «командой бомжей». Первая ракетка России Даниил Медведев не согласился с мнением Винер.
Кроме того, Винер назвала похоронным маршем музыку для спортсменов из России на Олимпиаде.