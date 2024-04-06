Винер предложила провести совет для принятия решения о неучастии в ОИ-2024

Винер предложила провести совет, который примет решение о неучастии в ОИ-2024

Tекст: Кристина Цыцура

По словам Винер, для принятия окончательного решения о бойкоте Олимпиады будет созван тренерский совет, передает РИА «Новости».

«Нам говорят, что мы узнаем своих, когда они будут стоять на пьедестале в полосатой форме. А вы забыли, как был ринг за колючей проволокой, забыли матч жизни, когда нашим сказали, что их расстреляют, если они выиграют? Мы попираем всю нашу историю и наше настоящее», – сказала она.

Ранее Винер назвала похоронным маршем музыку для спортсменов из России на Олимпиаде.