Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.0 комментариев
Винер предложила провести совет для принятия решения о неучастии в ОИ-2024
Винер предложила провести совет, который примет решение о неучастии в ОИ-2024
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила о возможности бойкота Олимпиады в Париже.
По словам Винер, для принятия окончательного решения о бойкоте Олимпиады будет созван тренерский совет, передает РИА «Новости».
«Нам говорят, что мы узнаем своих, когда они будут стоять на пьедестале в полосатой форме. А вы забыли, как был ринг за колючей проволокой, забыли матч жизни, когда нашим сказали, что их расстреляют, если они выиграют? Мы попираем всю нашу историю и наше настоящее», – сказала она.
Ранее Винер назвала похоронным маршем музыку для спортсменов из России на Олимпиаде.