Путин анонсировал ежегодное строительство 350 спортобъектов в малых городах

Эксперт: Развитие технологий обеспечивает удобство и безопасность выборов

Политолог Корякин: Ситуация в Курской области показала востребованность технологии дистанционного голосования

Tекст: Олег Исайченко

«Уровень доверия населения к выборам можно оценить по реализации ими пассивного и активного избирательного права. В Севастополе, например, активным избирательным правом в ходе ЕДГ-2024 (выборы в ЗакС Севастополя) воспользовалось вдвое больше россиян, чем в 2019 году», – пояснил политконсультант Станислав Корякин, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии».

«Всего в рамках ЕДГ-2024 проголосовали около 30 млн человек. Пассивным же избирательным правом воспользовались около 35 тыс. кандидатов от 15 партий и более двух тысяч самовыдвиженцев. Все это говорит об активности как избирателей, так и кандидатов, и степени их доверия к избирательной системе. Помимо этого, в ЕДГ-2024 было задействовано около 151 тыс. наблюдателей. Цифры говорят о внимании общества и государства к выборам, их законности и легитимности. Тут заслуга не только главы государства и ЦИК, которые много сделали для развития и совершенствования избирательной системы России, но также избирательных комиссий в регионах и муниципалитетах», – заметил он.

«Кроме того, все большее значение в системе выборов приобретает формат дистанционного голосования. ДЭГ и дальше будет внедряться по всей стране – технологии это позволяют, да и людям это оказалось удобно», – считает Корякин. – «Помимо прочего, это также соотносится с вопросами безопасности. Ситуация в Курской области, Крыму, Севастополе наглядно показывает актуальность этого способа. Впрочем, тут есть элемент и гражданской ответственности – эпидемия ковида научила людей внимательно относиться к вирусам и иным рискам».

В понедельник Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. Глава ЦИК проинформировала его, как проходили выборные кампании 2024 года – президентская и единого дня голосования, а также рассказала о развитии системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и переходе в 2025 году на новую цифровую платформу – ГАС «Выборы» в версии 2.0.

«К 2024 году система подошла с тем, что стала максимально устойчивой и надежной, с одной стороны, а с другой стороны, очень динамичной, что нам позволило во взаимодействии со всеми очень быстро и оперативно решать все сложные проблемы, которые возникли», – сказала Памфилова.

«Очень важная еще особенность этого года – на этих выборах в единый день голосования мы попрощались с нашей заслуженной государственной автоматизированной системой ГАС «Выборы». Она отработала более чем 20 лет бесперебойно, безупречно. Мы с ней попрощались. Уже с 1 января следующего года полностью переходим на ее цифровой аналог, новую цифровую платформу – ГАС «Выборы», версия 2.0», – продолжила она.

Ранее газета ВЗГЛЯД выяснила, что росту активности избирателей в рамках прошедших в нынешнем году выборов способствовали технические удобства и особенности характера россиян – консолидация и стойкость в период трудностей.