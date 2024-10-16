Песков: ОКР и МОК потеряли связь

Песков сообщил об утрате связи между ОКР и МОК на фоне кризиса в спорте

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, связь между Олимпийским комитетом России (ОКР) и Международным олимпийским комитетом (МОК) оказалась фактически разорвана, сообщает ТАСС. Песков подчеркнул, что это происходит на фоне кризиса олимпийского движения и политизации спорта.

Он отметил, что работа Станислава Позднякова на посту главы ОКР совпала с трудным периодом. «Олимпийский комитет России фактически утратил связь с олимпийским движением, Международным олимпийским комитетом», – пояснил Песков. Он добавил, что ситуация сложная для спорта высоких достижений и российских олимпийцев.

Песков также выразил признание за проделанную Поздняковым работу, подчеркнув, что много было сделано, однако объективные причины привели к кризисному времени. По его словам, спортивное сообщество решит, кто заменит Позднякова во главе ОКР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Станислав Поздняков инициировал досрочные выборы нового руководства Олимпийского комитета России (ОКР), после которых он планирует покинуть пост президента организации в декабре. Он оценивал перспективы участия российских спортсменов в Олимпиаде, подчеркивая важность этого вопроса для российской спортивной общественности.