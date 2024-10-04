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    ВЦИОМ не понял российский футбол

    @ Алена Яшина/ФК "Зенит"/ТАСС

    4 октября 2024, 12:14 Мнение

    ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов

    Главный редактор InVoice Media

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    Вышло свежее исследование ВЦИОМ, согласно которому в России выросло число людей, безразличных к футболу. Опросы показали, что в 2024 году таких людей 77%, тогда как в 2005-м было всего 43%. При этом активных фанатов сейчас 4%, а в 2005-м было 19%. Сокращение почти в пять раз!

    Помимо этого, ВЦИОМ отметил личностный кризис российского футбола. Только 17% граждан смогли назвать хотя бы одного действующего игрока. Самыми популярными футболистами люди назвали Артема Дзюбу, Игоря Акинфеева, Александра Головина и (отчего-то вдруг) Андрея Аршавина, который давно закончил карьеру. Также 21% респондентов заявили, что российский футбол стабилен и прекрасен, 13% отметили активный прогресс, а 42% выразили исключительно негативную оценку.

    Люди, совсем не интересующиеся футболом, дружно кивнут и повторят нечто подобное вирусному ролику: «Нам этот интернет ваш... не нужон». Хотя многие из них дружно плясали в толпе во время чемпионата мира 2018 года, когда ВЦИОМ фиксировал повышенный интерес к футболу в стране.

    Тем не менее исследованию ВЦИОМ можно со скрипом, но поверить – негативный тренд действительно есть. И причин тому масса.

    Во-первых, у граждан России достаточно других развлечений – от театров и торговых центров до городских парков, площадок и бесконечных сериалов. Например, в тех же Бразилии или Уругвае, больных футболом, нет подобной инфраструктуры, да и уровень жизни далек от российского. Ни для кого не секрет, что в бедных странах футбол является едва ли не главным развлечением, позволяющим ненадолго забыть о бренности бытия, фавелах и тотальном беззаконии.

    Во-вторых, и тут уж мы не виноваты, российские клубы и сборные отстранили от международных матчей самым «демократическим» путем. А еврокубки, возможность воочию посмотреть на лучших мастеров Европы – один из главных драйверов развития интереса к игре для болельщиков и развития самих клубов. Любой молодой футболист будет из кожи вон лезть, чтобы засветиться в глазах европейских скаутов. Да и лично наблюдать, как «Ростов» громит «Баварию», а «Спартак» разрывает грозные «Севилью» и «Наполи» – приятно. В нынешних условиях варки в собственном соку этот лоск теряется – без сомнений. Причем такая же ситуация наблюдается в фигурном катании или баскетболе, которые посещают только истинные фанаты.

    В-третьих, футбольные (и не только) власти встали в позу и отказались отменять Fan-ID, из-за чего практически все активные болельщики отказались посещать матчи любимых клубов, демонстрируя свое «фи». И этот пункт, пожалуй, ключевой. Вместо того, чтобы сначала организовать техническую часть, создатели Fan-ID предоставили практически нерабочую схему получения этого самого паспорта. Все ругались и плакали, а многие просто плюнули и не стали ломать себе голову. Эти многие – и есть люди, которые до сих пор не ходят на стадионы, хотя раньше делали это регулярно. При этом паспорт болельщика требуется на матчах чемпионата России, но на Кубок они отчего-то не нужны – будто необходимые нынче меры безопасности то обязательны, то не очень.

    В-четвертых, граждане России еще не поняли, что весь мир платит за просмотр трансляций. Повально. Но у нас многие отказываются платить, и в результате в принципе теряют интерес к футболу.

    Кроме того, многие уверены, что давно пора расширить количество команд в РПЛ – с нынешних 16 хотя бы до 20. Это особенно актуально в эпоху бана, когда топовые клубы проводят очень мало игр. К тому же во второй по силе лиге сейчас болтаются клубы, которые и не затерялись бы в элите, и добавили бы посещаемости. Это и калининградская «Балтика» с новеньким стадионом и большим числом фанатов, и точно такой же екатеринбургский «Урал», и возрождающееся столичное «Торпедо», которое вот-вот получит новую арену. В премьер-лиге есть место «Сочи» и волгоградскому «Ротору», также имеющим классные стадионы, и тульскому «Арсеналу», на который местные болельщики ходят с большим удовольствием. Но расширение пока никто не обсуждает.

    Есть еще всякие мелочи, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено. Пиво продают везде. Клубы отлично на этом зарабатывают. И даже отмороженные британские болельщики давно не устраивают никаких пьяных дебошей. К тому же российские стадионы давно не те, что были в 90-е – везде есть турникеты, масса видеокамер с фиксацией лиц, а это значит, что однажды нарушивший правопорядок фанат никогда более на стадион не попадет.

    Впрочем, общая картина не так плоха, как рисует ВЦИОМ. Недавний матч «Краснодар»–«Зенит» собрал почти 35 тыс. зрителей на трибунах, матч «Локомотив»–«Спартак» – 20 тысяч, а в по-настоящему футбольном Воронеже стадион регулярно битком на матчах местного «Факела». Да и в целом Российская премьер-лига в прошлом сезоне заняла 12-е место в Европе по посещаемости – на матчи РПЛ в общей сложности пришло 2,7 млн человека. По сравнению с предыдущим сезоном число выросло на 18%. И это никак не учтено в отчетах ВЦИОМ.

    Да, безусловно, Россия серьезно отстает по средней посещаемости по сравнению с главными лигами. У нас в прошлом сезоне был показатель 11,2 тыс. человек на матче, в Италии – 30,8 тыс., в Англии – 38,6 тыс., а в Германии – 39,5 тыс. И это в эпоху европейского бана, паспортов болельщика и СВО.

    А что будет после? Всё будет хорошо. Никуда интерес к российскому футболу не денется.

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