Чен ОП Малькевич: Люди, поддерживающие воссоединение России с новыми регионами, готовы помогать бойцам на фронте

Tекст: Олег Исайченко

«Наши противники пытаются интенсифицировать количество информационных атак против Москвы. Не исключаю, что часть населения до сих пор остается под влиянием западной пропаганды, но это число стремительно уменьшается», – сказал Александр Малькевич, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций.

«Между тем граждане, приветствующие воссоединение нашей страны с историческими территориями, отличаются особым неравнодушием. Эти люди искренне заинтересованы в развитии и укреплении России, они с увлечением и пониманием читают новости о происходящих на полях СВО событиях. И не сомневаюсь в том, что они готовы помочь ребятам, находящимся на передовой», – отмечает он.

«Как правило, их поддержка объясняется двумя факторами. Первый – граждане осознают, что Донбасс и Новороссия являются исконно русскими землями. У них уже сформировано чувство общности народа. Второй – простая забота о жителях данных территорий», – дополняет собеседник.

«То есть в большинстве своем россияне имеют сильную эмоциональную и историческую вовлеченность с точки зрения оценки воссоединения новых регионов с нашей страной. Между тем мирная жизнь постепенно возвращается в Донбасс и Новороссию. Эти территории обладают колоссальными экономическими потенциалами, а наш президент уделяет их развитию приоритетное внимание», – заключил Малькевич.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты исследования об уровне поддержки россиян вхождения в состав страны четырех новых регионов. Так, по данным опроса, более 72% граждан одобряют воссоединение с ДНР, ЛНР, а также с Херсонской и Запорожской областями.

Также сохраняется высокая осведомленность о прошедших в регионах референдумах: около 92% жителей страны хорошо знают или слышали об этих мероприятиях. Положительное отношение к данным событиям люди объясняют целым рядом факторов.

В частности, 43% опрошенных считают, что новые территории – это исконно российские земли или что там живут русские люди, составляющие с ними один народ. Еще 18% поддерживают присоединение из-за необходимости защиты жителей этих регионов и облегчения их жизни.

Напомним, 30 сентября в России празднуется День воссоединения с Донбассом и Новороссией.