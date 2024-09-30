ВЦИОМ: 72% россиян одобряют воссоединение с новыми регионами

Tекст: Вера Басилая

По данным мониторингового опроса, проведенного ВЦИОМ, 72% россиян поддерживают вхождение Донецкой и Луганской Народных Республик, а также освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей в состав России. Эти цифры остаются на уровне прошлого года, когда также 72% опрошенных выразили одобрение данным событиям. Осведомленность о прошедших референдумах также остается высокой: 92% россиян хорошо знают или слышали о них, в прошлом году этот показатель составлял 91%.

Положительное отношение россиян объясняется мотивами воссоединения и заботы. В частности, 43% опрошенных считают, что новые территории – это исконно русские земли или что там живут русские люди, составляющие один народ. Еще 18% поддерживают присоединение из-за необходимости защиты жителей этих регионов и облегчения их жизни.

Отрицательное отношение к присоединению высказали 9% респондентов. Основные аргументы против включают продолжающиеся военные действия и то, что рассматриваемые территории были ранее частью другого государства.

В опросе 24 сентября 2024 года приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с Донбассом и Новороссией