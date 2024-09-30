Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.4 комментария
ВЦИОМ: Россияне стали намного равнодушнее к футболу
ВЦИОМ: Доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%
Интерес к футболу среди россиян значительно снизился, а число постоянных футбольных болельщиков уменьшилось в пять раз, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что процент россиян, равнодушных к футболу, увеличился с 43% в 2005 году до 77% в 2024 году, передает РИА «Новости». Также снизилось количество постоянных футбольных болельщиков: их доля упала с 19% до 4%, а тех, кто интересуется футболом время от времени, стало меньше с 34% до 18%.
В 2009 году почти каждый второй россиянин (47%) мог назвать фамилию интересного российского футболиста. Сегодня этот показатель сократился до 17%.
Несмотря на снижение интереса к футболу, большинство россиян полагают, что в стране созданы условия для развития детско-юношеского футбола. Этот показатель вырос с 54% в 2014 году до 64% в 2024 году, тогда как процент считающих, что таких условий нет, сократился с 31% до 16%.
Телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 21 сентября среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Погрешность выборки составляет не более 2,5% с вероятностью 95%.
Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение о возвращении российских клубов и сборных в международные футбольные турниры, отметив, что это произойдет через два года после окончания СВО.