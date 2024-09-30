ВЦИОМ: Россияне стали намного равнодушнее к футболу

ВЦИОМ: Доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%

Tекст: Валерия Городецкая

Опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что процент россиян, равнодушных к футболу, увеличился с 43% в 2005 году до 77% в 2024 году, передает РИА «Новости». Также снизилось количество постоянных футбольных болельщиков: их доля упала с 19% до 4%, а тех, кто интересуется футболом время от времени, стало меньше с 34% до 18%.

В 2009 году почти каждый второй россиянин (47%) мог назвать фамилию интересного российского футболиста. Сегодня этот показатель сократился до 17%.

Несмотря на снижение интереса к футболу, большинство россиян полагают, что в стране созданы условия для развития детско-юношеского футбола. Этот показатель вырос с 54% в 2014 году до 64% в 2024 году, тогда как процент считающих, что таких условий нет, сократился с 31% до 16%.

Телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 21 сентября среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Погрешность выборки составляет не более 2,5% с вероятностью 95%.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение о возвращении российских клубов и сборных в международные футбольные турниры, отметив, что это произойдет через два года после окончания СВО.