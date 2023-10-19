Эксперт: Популяризация массового спорта повышает благосостояние общества

Политолог Баширов: Спортивные инициативы Путина направлены на повышение качества жизни россиян

Tекст: Олег Исайченко

«Через развитие спортивной инфраструктуры и популяризацию массового спорта, о чем сегодня говорил президент, происходит оздоровление всей страны. А это ведет к повышению качества жизни граждан. Чем здоровее население нашей страны, тем выше его работоспособность, возможность самосовершенствоваться в профессиональной среде, развиваться», – пояснил Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

«Это дает прирост как интеллектуальной, так и материальной собственности. В итоге это повышает благосостояние общества. Более того: чем здоровее люди, тем больше они зарабатывают и тратят денег, в том числе – на путешествия, развлечения», – отметил эксперт.

«Отмечу еще и внимание Путина к киберспорту. Некоторые не считают это спортом, но напряженная работа мозга вкупе с мелкой моторикой дает человеку нагрузку, вполне сравнимую с активными игровыми видами спорта. Так что его развитие в России – тоже залог нашего общегосударственного развития», – указал он.

«Отдельно стоит коснуться кризиса приверженности олимпийским принципам среди западных спортивных и политических руководителей. Все спортсмены мира начинают с любительского спорта, где никакой политики нет и близко. Потом же, когда они добиваются определенных успехов, номенклатура, предавшая олимпийские ценности, диктует своим подопечным также преступать принципы. Но сами олимпийские ценности никуда не исчезли, и Россия их твердо придерживается», – подчеркнул эксперт.

В четверг президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании «Спорт без границ. Открытость миру» XI Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в Перми. «Наша большая, многонациональная спортивная семья проходит проверку на сплоченность, верность истинным ценностям спорта, олимпийским принципам солидарности, равноправия, честной спортивной борьбы. Для России они всегда были и остаются незыблемы: наша страна стояла у истоков современного олимпийского движения», – приводит Кремль слова Путина.

При этом президент отметил, что запрет для спортсменов РФ участвовать в Олимпийских играх, а также решения об их допуске к турниру под нейтральным флагом – это этническая дискриминация. Глава государства считает, что россияне несомненно вернутся к полноценным форматам выступлений на соревнованиях, а «пена политизированности» со временем исчезнет из мирового спорта.



Глава государства подчеркнул, что особое внимание руководство РФ будет уделять массовому спорту. «Наша задача – вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан, то есть сделать спорт нормой жизни для 93 млн человек, причем всех возрастов и групп здоровья. Создаем для этого все условия, объединяем возможности просвещения, медицины, культуры, будем обеспечивать максимально широкую доступность спортивной инфраструктуры», – сказал он.

«Сейчас в России 353 тыс. объектов спорта. И это, конечно же, еще недостаточно для такой большой страны, как Россия, с таким многообразием регионов, территорий, причем в разных климатических зонах. В планах кратный рост числа соревнований разного уровня для энтузиастов, любителей спорта и для профессионалов – общероссийских и международных – с достаточно высоким призовым фондом. У нас есть все для организации многоэтапных, коммерчески привлекательных, открытых турниров с участием зарубежных спортсменов, клубов, команд», – добавил президент.