Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.

Запрет экспорта бензина стал опасен Минэнерго предлагает вернуть экспорт бензина, чтобы избежать его дефицита на нашем рынке, заявил вице-премьер Александр Новак. Притом вводили этот запрет с аналогичной целью – чтобы не допустить дефицита и следом роста цен. Как так получается, что для борьбы с дефицитом бензина нужен то запрет, то разрешение на его экспорт? Подробности Перейти в раздел

Британия применила против России тактику инфантила Британия высылает военного атташе посольства России, жалуясь на «шпионаж» и даже «поджоги». Этому предшествовал обмен мнениями по линии МИД двух стран, где поднималась тема военных ударов по территории друг друга. Почему британцы в отношении России ведут себя даже более безумно, чем США? И чем им ответит Москва? Подробности Перейти в раздел

Финляндию превращают в пороховой завод НАТО Тот факт, что Евросоюз не смог выполнить обязательства перед Киевом по поставкам боеприпасов, сильно волнует не только Киев, но и Хельсинки. Финны решили взять дело в свои руки, превратив Финляндию в производственную площадку для тротила и пороха. Так они планируют покрыть свои убытки от конфликта с Россией, но им может помешать Китай. Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел