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    Игорь Караулов Игорь Караулов Нашу Победу предстоит защитить и добыть

    Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский А что ты делал во время этой войны?

    Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.

    21 комментарий
    9 мая 2024, 12:10 • Карикатура

    Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

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    Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют одну задачу – уничтожение нацизма.

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    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют одну задачу – уничтожение нацизма.

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