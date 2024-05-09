Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

Игорь Караулов
Нашу Победу предстоит защитить и добыть
Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.
Ирина Алкснис
Русский государственный стиль
Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.
Андрей Полонский
А что ты делал во время этой войны?
Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.