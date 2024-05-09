Глава Белоруссии пришел на парад со своей собакой – шпицем по кличке Умка (фото: Павел Бедняков/РИА Новости)

Также впервые были продемонстрированы санитарные бронеавтомобили «Линза». Транспорт предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и из очагов массовых санитарных потерь. У машины есть три места для экипажа и шесть откидных сидений для раненых, крепления для четырех носилок (фото: Александр Вильф/РИА Новости)

На параде впервые показали бронеавтомобили «Феникс». Он входит в семейство «Тайфун», это первый импортозамещенный автомобиль этого семейства. В сентябре 2023 года машина прошла госиспытания. Техника предназначена для перевозки личного состава и грузов, для их защиты от стрелкового оружия и взрывных устройств (фото: Сергей Гунеев/РИА Новости)

После парада президент России Владимир Путин совместно с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду (фото: Рамиль Ситдиков/ТАСС)

Военные парады прошли в России в 79-ю годовщину Победы в Великой отечественной войне. Главное торжество состоялось в Москве на Красной площади, куда, в том числе, приехали иностранные лидеры. Несмотря на холодную для мая погоду, удалось провести и воздушную часть парада (фото: )

Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.

Запрет экспорта бензина стал опасен Минэнерго предлагает вернуть экспорт бензина, чтобы избежать его дефицита на нашем рынке, заявил вице-премьер Александр Новак. Притом вводили этот запрет с аналогичной целью – чтобы не допустить дефицита и следом роста цен. Как так получается, что для борьбы с дефицитом бензина нужен то запрет, то разрешение на его экспорт? Подробности Перейти в раздел

Британия применила против России тактику инфантила Британия высылает военного атташе посольства России, жалуясь на «шпионаж» и даже «поджоги». Этому предшествовал обмен мнениями по линии МИД двух стран, где поднималась тема военных ударов по территории друг друга. Почему британцы в отношении России ведут себя даже более безумно, чем США? И чем им ответит Москва? Подробности Перейти в раздел

Киев в День Победы проигрывает войну с исторической памятью На Украине, вопреки фактическому запрету, граждане отмечают День Победы. Некоторые приносят цветы к сохранившимся мемориалам, кому-то удалось наблюдать за проведением парада Победы в Москве по телевизору. По мнению экспертов, эта тенденция говорит только об одном: украинцы не готовы принять идеологию Зеленского и предать историческую память о подвиге дедов и прадедов в Великой Отечественной войне. Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел