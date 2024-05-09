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    Игорь Караулов Игорь Караулов Нашу Победу предстоит защитить и добыть

    Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    10 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский А что ты делал во время этой войны?

    Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.

    23 комментария
    9 мая 2024, 20:35 • Фоторепортаж

    Россия отпраздновала День Победы военными парадами

    Военные парады прошли в России в 79-ю годовщину Победы в Великой отечественной войне. Главное торжество состоялось в Москве на Красной площади, куда, в том числе, приехали иностранные лидеры. Несмотря на холодную для мая погоду, удалось провести и воздушную часть парада (фото: )

    Механизированную колонну возглавил легендарный «танк Победы» Т-34. По брусчатке главной площади проехал и ракетный комплекс «Ярс» (на фото) (фото: )

    После парада президент России Владимир Путин совместно с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду (фото: Рамиль Ситдиков/ТАСС)

    На параде впервые показали бронеавтомобили «Феникс». Он входит в семейство «Тайфун», это первый импортозамещенный автомобиль этого семейства. В сентябре 2023 года машина прошла госиспытания. Техника предназначена для перевозки личного состава и грузов, для их защиты от стрелкового оружия и взрывных устройств (фото: Сергей Гунеев/РИА Новости)

    Также впервые были продемонстрированы санитарные бронеавтомобили «Линза». Транспорт предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и из очагов массовых санитарных потерь. У машины есть три места для экипажа и шесть откидных сидений для раненых, крепления для четырех носилок (фото: Александр Вильф/РИА Новости)

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко (справа) и исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу (слева) (фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости)

    Глава Белоруссии пришел на парад со своей собакой – шпицем по кличке Умка (фото: Павел Бедняков/РИА Новости)

    Также торжественный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой отечественной войне, прошел в Казани (фото: Егор Алеев/ТАСС)

    В Севастополе в честь Дня Победы состоялся автопробег (фото: Андрей Рубцов/ТАСС)

    В Санкт-Петербурге в военном параде приняли участие порядка четырех тыс. человек (фото: Анатолий Мальцев/ТАСС)

    Механизированная колонна в Санкт-Петербурге насчитывала около 80 единиц техники (фото: Анатолий Мальцев/ТАСС)

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