Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Россия отпраздновала День Победы военными парадами
Военные парады прошли в России в 79-ю годовщину Победы в Великой отечественной войне. Главное торжество состоялось в Москве на Красной площади, куда, в том числе, приехали иностранные лидеры. Несмотря на холодную для мая погоду, удалось провести и воздушную часть парада (фото: )
Механизированную колонну возглавил легендарный «танк Победы» Т-34. По брусчатке главной площади проехал и ракетный комплекс «Ярс» (на фото) (фото: )
После парада президент России Владимир Путин совместно с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду (фото: Рамиль Ситдиков/ТАСС)
На параде впервые показали бронеавтомобили «Феникс». Он входит в семейство «Тайфун», это первый импортозамещенный автомобиль этого семейства. В сентябре 2023 года машина прошла госиспытания. Техника предназначена для перевозки личного состава и грузов, для их защиты от стрелкового оружия и взрывных устройств (фото: Сергей Гунеев/РИА Новости)
Также впервые были продемонстрированы санитарные бронеавтомобили «Линза». Транспорт предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и из очагов массовых санитарных потерь. У машины есть три места для экипажа и шесть откидных сидений для раненых, крепления для четырех носилок (фото: Александр Вильф/РИА Новости)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко (справа) и исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу (слева) (фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости)
Глава Белоруссии пришел на парад со своей собакой – шпицем по кличке Умка (фото: Павел Бедняков/РИА Новости)
Также торжественный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой отечественной войне, прошел в Казани (фото: Егор Алеев/ТАСС)
В Севастополе в честь Дня Победы состоялся автопробег (фото: Андрей Рубцов/ТАСС)
В Санкт-Петербурге в военном параде приняли участие порядка четырех тыс. человек (фото: Анатолий Мальцев/ТАСС)
Механизированная колонна в Санкт-Петербурге насчитывала около 80 единиц техники (фото: Анатолий Мальцев/ТАСС)