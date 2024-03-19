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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Российские выборы загнали западных лидеров в дипломатическую ловушку

    Европа в отношении признания российских выборов будет поступать так, как поступают американцы. А Вашингтон уже начал занимать линию де-факто признания. Там заявили, что будут действовать исходя из реальности. А она убедительно демонстрирует победу Владимира Путина.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Реальную экономическую революцию подменили имитацией

    Бизнес начинает выдумывать всякие несуществующие проблемы и навязывать потребителям мысль, что у них что-то страшно болит. Маркетолог из человека, который ищет боли, превратился в человека, который зомбирует потребителя, убеждая того, что ему плохо.

    10 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Ребятушки, милые, как к нам Россия относится?»

    «Нетвойнисты» пытаются прежде всего себя самих убедить, что у них есть моральное превосходство. Ведь они за мир во всем мире. И им очень жалко людей, которые страдают от войны. Им жалко всех вокруг. Но правда в том, что им жалко только себя. И моральное превосходство они потеряли в тот самый момент, когда не заметили бабу Любу.

    24 комментария
    19 марта 2024, 21:30 • Инфографика

    Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

    Правда и победа

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    Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

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    Сплоченность россиян доказывает победу России и Путина

    В России завершились президентские выборы. По предварительным данным, в голосовании побеждает Владимир Путин с результатом около 87% и при рекордной явке свыше 74%. Рекордный результат отражает консолидацию российского общества, а выборы стали ответом тем, кто стремится уничтожить Россию, комментируют итоги голосования политологи. Подробности

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    Дерзкий ледовый поход принудил шведов к миру на русских условиях

    Ровно двести пятнадцать лет назад, 18 марта 1809 года, случился кульминационный момент одного из самых удивительных походов российской армии. Русское войско, как писал очевидец, «в самые суровейшие морозы проходило местами, чрез которые никто прежде их проходить не дерзал», и «положило основание... важнейшему для России приобретению». О чем идет речь? Подробности

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    Ради «блокады России» Прибалтика убивает собственную экономику

    Сотни миллионов евро и десятки миллионов тонн грузоооборота – такими стали потери одной только Латвии и только в прошлом году. И все это из-за попыток возведения «железного занавеса» с Россией. Какие отрасли прибалтийской экономики пострадали сильнее всего, какие еще ограничения хотят вводить против нашей страны местные власти – и чем в итоге это для них обернется? Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • США выгоняют из Нигера

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

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