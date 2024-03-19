«Нетвойнисты» пытаются прежде всего себя самих убедить, что у них есть моральное превосходство. Ведь они за мир во всем мире. И им очень жалко людей, которые страдают от войны. Им жалко всех вокруг. Но правда в том, что им жалко только себя. И моральное превосходство они потеряли в тот самый момент, когда не заметили бабу Любу.

Бизнес начинает выдумывать всякие несуществующие проблемы и навязывать потребителям мысль, что у них что-то страшно болит. Маркетолог из человека, который ищет боли, превратился в человека, который зомбирует потребителя, убеждая того, что ему плохо.

Европа в отношении признания российских выборов будет поступать так, как поступают американцы. А Вашингтон уже начал занимать линию де-факто признания. Там заявили, что будут действовать исходя из реальности. А она убедительно демонстрирует победу Владимира Путина.

Российский газ впервые может оказаться под санкциями В Европе все громче звучат призывы отказаться от российского СПГ, который практически полностью скупается европейскими потребителями. В апреле состоится голосование по этому вопросу. Почему Россия вообще стала продавать свой СПГ в Европу, а европейцы – забирать все объемы? И кто пострадает сильнее, если запрет все-таки будет введен? Подробности Перейти в раздел

Сплоченность россиян доказывает победу России и Путина В России завершились президентские выборы. По предварительным данным, в голосовании побеждает Владимир Путин с результатом около 87% и при рекордной явке свыше 74%. Рекордный результат отражает консолидацию российского общества, а выборы стали ответом тем, кто стремится уничтожить Россию, комментируют итоги голосования политологи. Подробности Перейти в раздел

Дерзкий ледовый поход принудил шведов к миру на русских условиях Ровно двести пятнадцать лет назад, 18 марта 1809 года, случился кульминационный момент одного из самых удивительных походов российской армии. Русское войско, как писал очевидец, «в самые суровейшие морозы проходило местами, чрез которые никто прежде их проходить не дерзал», и «положило основание... важнейшему для России приобретению». О чем идет речь? Подробности Перейти в раздел

Ради «блокады России» Прибалтика убивает собственную экономику Сотни миллионов евро и десятки миллионов тонн грузоооборота – такими стали потери одной только Латвии и только в прошлом году. И все это из-за попыток возведения «железного занавеса» с Россией. Какие отрасли прибалтийской экономики пострадали сильнее всего, какие еще ограничения хотят вводить против нашей страны местные власти – и чем в итоге это для них обернется? Подробности Перейти в раздел

Появление дрона в Петербурге потребует ответа В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности Перейти в раздел

США выгоняют из Нигера Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

Итоги выборов в России не устроили Запад Переизбрание Владимира Путина президентом России прошло в условиях рекордной явки, результат тоже оказался рекордным. Однако на Западе все равно открыли дискуссию о «легитимности» российских выборов и о признании их итогов. Что на это можно ответить?

Президент Латвии призвал разрушить Россию Президент Франции Эммануэль Макрон наконец-то нашел союзников для отправки войск на Украину. Это Латвия, властям которой полностью отказал инстинкт самосохранения, что и доказал ее президент Эдгар Ринкевич. Перейти в раздел