Западные СМИ массово вели прямые трансляции инаугурации Владимира Путина, тем самым начисто смазав эффект от неприсутствия на церемонии некоторых послов. Но медийщиков можно понять: в этом сила лучших церемоний – их невозможно игнорировать, а послание, заключенное в них, достигает аудитории вне зависимости от знания языка. Потому что главное на подобных мероприятиях говорится не словами.

В современном мире многие люди склонны недооценивать значение церемоний: куча денег, сил и времени тратится на некий кажущийся бесполезным ритуал – как модно говорить в некоторых кругах, лучше бы пенсионерам раздали. Кстати, это одна из причин, по которой данные круги проиграли в России.

Так почему же церемонии так важны? Да потому что они являются квинтэссенцией страны – ее возможностей, приоритетов, ресурсов, традиций, технологической продвинутости, компетентности и умений ее людей, а также ценностей, идеологии, чувства меры и вкуса ее народа.

Последнее, пожалуй, наиболее заметно и показательно. Когда говорят о российском державном стиле в архитектуре и убранстве, первым делом обычно вспоминают вызывающее богатство, склонность к обилию позолоты и дорогостоящим декоративным деталям. Но что характерно, все многовековые попытки русофобов внедрить стереотипы о варварской тяге русских к безвкусной роскоши не срабатывают, а наш государственный стиль неизменно покоряет и очаровывает людей по всей планете. Вчера миру вновь напомнили, почему это так и каков он, этот русский государственный стиль, на самом деле: пышное великолепие парадных залов и классическая (если не сказать старомодная) сдержанность внутренних рабочих помещений Кремля.

И так во всем: церемонии сосредоточивают в себе десятки, сотни и даже тысячи символических деталей, доносящих до аудитории не только какую-то одну мысль, а объемное и сложное послание. Это и безупречный, до секунды выверенный тайминг, когда у президента есть возможность как дочитать служебный документ, так и остановиться на мгновение у заинтересовавшей его картины. Это и президентский кортеж, пополнившийся не только отечественными Aurus, но и новыми российскими мотоциклами той же марки (и да, Au в Aurus означает золото, которое в России действительно очень любят). Это и 66 ступеней парадной лестницы Кремлевского дворца, которые сами по себе выступают публичным тестированием здоровья руководителя государства. Это и 2600 приглашенных – среди должностных лиц и выдающихся, известных всей стране профессионалов на этот раз особо выделялись герои СВО и дети. Это и патриарший благодарственный молебен, о духовном и символическом значении которого столько сказано за последние сутки людьми, куда лучше разбирающимися в подобных вопросах.

На этом грандиозном фоне, где в едином полотне сплетаются прошедшие столетия и устремленность в будущее, прошлые и настоящие подвиги солдат, труд сотен миллионов людей, блистательные достижения науки и культуры, президентская присяга и речь вступившего в должность Владимира Путина – как и последовавший чуть позже первый президентский указ, определившие направления национального развития и цели до 2030 и 2036 годов, – становятся куда больше, чем просто словами.

Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы. Выбора, который Россия делает и будет делать, как сказал президент, сама и только сама.